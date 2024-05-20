Тарасова оценила возможный переход фигуристов из России в США Тарасова: переход фигуристов в США будет потерей для России

Возможный переход российских фигуристов, выступающих в танцах на льду, будет потерей для отечественного спорта, считает заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Как она отметила в беседе с Lenta.ru, есть неофициальная информация о том, что Аннабель Морозов и Игорь Еременко перейдут в сборную США.

Я вообще не люблю неофициальную информацию, потому что неофициальная информация — непроверенная. Но мне будет жаль, если они уйдут в сборную США. Они талантливая пара, могли бы представлять нашу Родину, причем представлять ее достойно, — объяснила тренер.

Тарасова отметила, что многие спортсмены думают над сменой спортивного гражданства. Однако переход танцевальной пары будет потерей для российского фигурного катания. У этих спортсменов может быть большое будущее, если с ними будут правильно работать, заключила тренер.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что всемирное антидопинговое агентство (WADA) отнеслось к делу российской фигуристки Камилы Валиевой предвзято. По ее словам, в решении WADA отразилось все отношение агентства к стране. Тарасова сравнила его с проклятием.

До этого Татьяна Тарасова заявила, что исключать сальто из запрещенных элементов в фигурном катании не следует. Она подчеркнула, что это опасный прыжок, который можно выполнить только при высоком уровне подготовки и низком росте.