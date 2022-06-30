Тарасова объяснила, почему фигуристкам не нужно играть в футбол Тренер Тарасова: фигуристкам не стоит играть в футбол, поскольку они должны беречь ноги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что фигуристкам не стоит заниматься футболом, так как им необходимо беречь ноги, передает «РБК-Спорт». Таким образом она отреагировала на участие Анны Щербаковой, Камилы Валиевой, Александры Трусовой и других учениц Этери Тутберидзе в футбольном матче против ЦСКА.

Когда человек живёт, он во всём себя пробует. И если они захотят, то пожалуйста. Но футбол я бы не трогала, не стоит, потому что это ноги, а ноги нужно беречь, — заявила Тарасова.

25 июня Алина Загитова провела спарринг с двукратным олимпийским чемпионом по боксу Олегом Саитовым. Мероприятие прошло в рамках Дня московского спорта в «Лужниках». В рамках этой же тренировки Щербакова провела батл по брейк-дансу против участника шоу «Танцы на ТНТ» Антона Тонски.

Ранее Вячеслав Фетисов высказался о дебюте Загитовой в боксе. По словам специалиста, он не против выступления профессиональных спортсменов в непрофильных для себя видах, однако это не должно выглядеть комично.