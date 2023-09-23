Тарасова назвала придурком автора жалобы на фигуриста из-за песни Rammstein Тарасова: в Госдуме есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала придурком человека, написавшего жалобу на спортсмена Петра Гуменника из-за песни Rammstein, которую тот выбрал для короткой программы. Она отметила, что если подобное совершил депутат Госдумы, то у парламентариев есть вопросы и поважнее, чем выступления призера чемпионата России, передает РИА Новости.

Это просто музыка. Какой-то придурок написал письмо. Если этот человек из Госдумы, то там наверняка есть более важные вопросы, чем короткая программа Гуменника, — сказала Тарасова.

Ранее стало известно, что Гуменник был вынужден отказаться от использования песни Rammstein в короткой программе. Такое решение было принято после того, как в министерство спорта России и Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) поступило письмо с жалобой.

Генеральный директор ФФККР Александр Коган отказался комментировать случившееся. Он призвал журналистов «не заниматься ерундой».

Гуменник должен был выступить под песню Rammstein 23 сентября на контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию в 12-тысячном «Мегаспорте».

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