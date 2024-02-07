В ГД вступились за Валиеву после новых нападок Родниной Депутат Свищев призвал Роднину не торопиться с выводами по делу Валиевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Камила Валиева подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), и, пока остается шанс доказать ее невиновность, нужно его использовать, заявил NEWS.ru председатель комитета ГД по физической культуре и спорту, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев. Так он отреагировал на слова Ирины Родниной, которая отказалась считать Валиеву олимпийской чемпионкой из-за допинг-скандала. По словам Свищева, мнение Родниной авторитетно как спортсмена, тренера и депутата Госдумы, но не нужно торопиться с выводами.

Я бы не торопился ни с какими выводами. Валиева обжалует это решение в CAS. Надо дождаться апелляции и только после этого думать, кто и как будет воспринимать Валиеву и в каком статусе. Я и сотни тысяч ее поклонников будем надеяться, что справедливость восторжествует. Если остается шанс доказать ее невиновность, надо его использовать. Здесь торопиться не надо, — считает Свищев.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой. Она отметила, что американцы смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный турнир и борются за чистоту спорта и олимпийского движения.

CAS 29 января огласил решение по делу Валиевой, согласно которому она была наказана четырехлетней дисквалификацией и аннулированием всех результатов начиная с 21 декабря 2021 года. В ее допинг-пробе было найдено запрещенное вещество триметазидин. Сборная России лишилась командного золота на Олимпиаде-2022, а сама Камила — золота на чемпионате Европы того же года.