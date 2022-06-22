Страсти по Загитовой: как боксерский поединок с фигуристкой навел шума До сих пор непонятно, кто будет соперником олимпийской чемпионки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Фигуристкам спокойно не живётся. Не успели мы от отойти от перевоплощения Александры Трусовой в легкоатлетку, как попробовать себя в новом виде спорта решила Алина Загитова. Фигуристка проведет показательный поединок по боксу, а соперникам ее станет олимпийский чемпион в полусреднем весе Альберт Батыргазиев. Правда, тренер боксера пока не подтверждает эту информацию. Но событие все равно весьма любопытное. Зачем Загитова решилась на эту опасную авантюру и как на очередной «трансфер» в фигурке отреагировала общественность?

Неугомонные фигуристки

Российские фигуристки очень разносторонние, и события последних недель это только подтверждают. Анна Щербакова и Камила Валиева участвуют в забегах, Александра Трусова бросает вызов легкоатлетам в соревнованиях по прыжкам в длину, а Алёна Косторная вообще на протяжении многих лет занимается конным видом спорта. Не отставать от своих младших коллег решила и Алина Загитова.

В конце мая она выложила в соцсетях видео с тренировки по боксу. Тогда этому никто не придал особого значения — тренировка как тренировка. Но вскоре публикации в боксерских перчатках стали появляться все чаще. Многие стали подозревать, что это неспроста. Подозрения не оказались ложными.

«Р-Спорт» выступил с заявлением: Алина Загитова примет участие в показательном шоу-поединке по боксу. Затем в социальных сетях Федерации бокса России появился репост фотографии фигуристки в перчатках. После этого уже никто не сомневался в действительности информации источника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алина Загитова

Губерниев всех развел

Известие о предстоящем поединке с участием Загитовой вызвало небывалый интерес. Но ещё больше огня решил добавить спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он сообщил, что соперницей Загитовой должна стать Ольга Бузова. Эта новость многим пришлась по вкусу.

Загитова и Бузова знают друг друга по шоу «Ледниковый период». У них завязались тёплые отношения во время программы, и даже после съёмок они продолжали общаться друг с другом. Многим было интересно понаблюдать за тем, как поведут себя девушки на ринге. Хореограф Этери Тутберидзе предвкушал красивый поединок, Губерниев призывал девушек выйти на ринг в купальниках. Однако мечтам многих не суждено было сбыться.

Серьёзный соперник

Загитова не будет драться с Бузовой, её соперник — олимпийский чемпион 2020 года в полулёгком весе Альберт Батыргазиев. И это, конечно, совсем другая история, совсем другой уровень.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press Альберт Батыргазиев

Показательный поединок состоится 25 июня в «Лужниках». Мероприятие пройдет в рамках Дня московского спорта, организованного департаментом спорта города Москвы.

Оба спортсмена уже прокомментировали предстоящий бой. Надо сказать, что настрой с обеих сторон максимально серьёзный. Альберт отметил, что не будет давать никаких поблажек своей оппонентке, а Алина, в свою очередь, заявила, что постарается не одолеть олимпийского чемпиона в первом же раунде.

Правда, есть в этой истории одно небольшое «но». Несмотря на подтверждение информации со стороны спортсмена, его тренер Эдуард Кравцов заявил, что бой не согласован, а Альберт вообще залечивает свою старую травму.

Что ж, ждем в таком случае подтверждения от Федерации бокса России. Кто знает, может, еще придется вернуться к варианту с Бузовой.

«Настенька с фингалом»

Но кто бы в итоге ни стал соперником Загитовой, актуальным остаётся вопрос безопасности спортсменки. Как-никак фигуристка только недавно начала заниматься боксом, а это довольно травмоопасный вид спорта. Многие это понимают и переживают из-за этого. Так, например, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка выразила обеспокоенность участием Загитовой в шоу-поединке. Она считает, что это достаточно рисковое решение, и надеется, что фигуристка будет осторожна.

Российский тренер Александр Жулин, в свою очередь, пожелал фигуристке хорошо подготовиться, чтобы «в „Аленьком цветочке“ Настенька не вышла с фингалом» («Аленький цветочек» — ледовое шоу Татьяны Навки, в котором главную роль исполняет Загитова).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алина Загитова

А зачем это Загитовой?

Наряду с вопросом безопасности всех интересует мотив участия фигуристки в столь рискованном мероприятии. Вот что на этот счёт говорит сама Загитова.

Мне интересно изучать границы своих возможностей и пробовать что-то новое! Бокс — как раз тот вид спорта, который дает ощущение прыжка в ледяную прорубь, и я очень рада, что департамент спорта создал подходящие для этого условия. К тому же это отличная возможность показать, что девочки в фигурном катании — настоящие бойцы! — сказала фигуристка.

Фраза красивая и не лишенная смысла, но многие эксперты рассматривают ситуацию немного под другим углом. Александр Жулин, например, уверен, что всё дело в большом гонораре. В противном случае Загитова не стала бы подвергать себя таким серьёзным рискам. А вот Ирина Роднина считает, что наши фигуристки «с цепи сорвались» и занимаются уже чем попало.

Зачем подобная коллаборация нужна федерации бокса, понятно без объяснений. Это дополнительный пиар для их вида спорта и, возможно, привлечение новых спонсоров. Пример Трусовой и лёгкой атлетики показал, что подобные истории пользуются огромным спросом.