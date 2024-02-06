«Стоим в сугробе»: что случилось с Superjet в Саранске, новые подробности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

С самолетом Superjet авиакомпании «Россия», на котором в Саранск летела заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова, при посадке случилось ЧП. Вместе с Тарасовой летел чемпион мира и Европы Алексей Тихонов, а также другие специалисты и представители СМИ, планировавшие принять участие в первенстве России среди юниоров. Что произошло на самом деле и что стало с пассажирами — в материале NEWS.ru.

Что случилось с самолетом

Самолет Superjet авиакомпании «Россия» вылетел из московского аэропорта Шереметьево на 40 минут позже времени, указанного в расписании, и приземлился в Саранске в 20:28 — на две минуты раньше запланированного. Взлет и сам полет прошли штатно, а проблемы возникли при приземлении. Взлетно-посадочная полоса Саранского аэропорта оказалась настолько заснеженной, что самолет занесло, он свернул вправо и оказался в сугробе.

«Когда мы приземлились, буквально несколько секунд прокатились по взлетно-посадочной полосе. И потом резкий поворот. Я сначала подумал, что мы просто резко повернули, что так пилот решил. Но мы оказались в снегу. Я не успел ничего ощутить — не успел испугаться и вообще ничего понять в ту секунду. Я посмотрел в окно и понял, что мы стоим в куче снега», — рассказал NEWS.ru корреспондент Sport24 Константин Лесик, находившийся на борту самолета.

«Полоса была под кучей снега»

Изначально пассажиры подумали, что Superjet приземлился в другом городе. Но по картам удалось определить, что они находятся в Мордовии, в аэропорту, но в самом начале взлетно-посадочной полосы.

«Когда самолет остановился, некоторые пассажиры подумали, что мы в другом городе, что произошла какая-то нештатная ситуация, что мы экстренно сели. Мне показалось, что мы не долетели до аэропорта, а потом я все-таки разглядел взлетно-посадочную полосу — она реально была под кучей снега. Паники вообще не было. Люди спокойно начали обсуждать, что с нами случилось. Никто не кричал и не бегал. Кто-то попытался встать, сумки забрать. Но пилот попросил, чтобы никто не поднимался. Мы просто сидели на своих местах и ждали, когда нам скажут, что же произошло», — добавил Лесик.

Что происходило после посадки

Происшествие закончилось без серьезных последствий, несмотря на большую скорость при приземлении. Этим рейсом на первенство России по фигурному катанию в Саранск летели заслуженный тренер страны Татьяна Тарасова, чемпион мира и Европы Алексей Тихонов, тренеры Павел Слюсаренко и Светлана Соколовская и комментатор Первого канала Александр Гришин.

«Мы сейчас находимся в самолете. Сидим внутри уже минут 30. Нас пока не выпускают, полосу чистят от снега», — рассказала Тарасова РИА Новости.

Тренер Павел Слюсаренко, работающий в Перми с фигуристами-парниками, а также сотрудничающий с группой Этери Тутберидзе, в комментарии «Матч ТВ» сравнивал ситуацию с въездом автомобиля в сугроб.

«Чувствовалось, что что‑то произошло. Но какого‑то сильного удара или чего‑то подобного не было. Просто будто въехали в сугроб — такое же ощущение, как когда на машине въезжаешь в сугроб. Просто с задержкой выходили из самолета. Минут на 30–40 задержка. И все», — прокомментировал ситуацию Слюсаренко.

Пассажирам удалось выйти из самолета после того, как трактор расчистил снег у задней двери борта. Надувных трапов не было — подвезли обычный, через который все вышли. Тарасова покинула самолет одной из последних — она летела в бизнес-классе в самом начале воздушного судна. За эвакуацией наблюдали сотрудники МЧС. Всего на борту находилось 87 пассажиров и 6 членов экипажа. Никто из них не пострадал.

Из-за чего произошло ЧП с Superjet

Официальный представитель авиакомпании «Россия» заявил, что происшествие могло произойти из-за несоответствия фактического состояния взлетно-посадочной полосы заявленному. Такая версия составлена исходя из показаний командира воздушного судна.

«При приземлении самолета Superjet 100, выполняющего рейс № 6165, в Саранске в 20:30 мск произошел сход воздушного судна в конце пробега на пять — семь метров вправо. По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам», — пояснил он ТАСС.

В какие еще авиапроисшествия попадали российские фигуристы

Это не первое происшествие, случившееся с участниками первенства России и связанное с самолетом. В 2021 году петербургские фигуристы Евгений Семененко и Владислав Дикиджи (золотой и серебряный призеры чемпионата России — 2024) летели из Красноярска в Москву после завершения первенства страны среди юниоров. Спортсмены не успели на пересадку в столице из-за мужчины, который устроил дебош в Красноярске.

При посадке в самолет мужчина среднего возраста заперся в туалете и не открывал дверь. На просьбы бортпроводников выйти и сесть на свое место мужчина кричал, что если выйдет, то его убьют, и просил работников «не брать грех на душу». Пассажир хотел, чтобы самолет взлетел, пока он находится в туалете, что запрещено правилами авиаперевозок.

Бортпроводники не смогли справиться с ситуацией сами и вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов извлекли мужчину через полчаса, после чего произошло недолгое разбирательство в причинах случившегося. Пассажира сняли с рейса. Самолет вылетел на два часа позже запланированного.

Фигуристы опоздали на пересадку в Санкт-Петербург. Авиакомпания решила ситуацию, предоставив им билеты на более поздний рейс. Из-за этого спортсмены оказались дома на пять часов позже запланированного.

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