Стало известно о скором завершении расследования допингового дела Валиевой Расследование дела фигуристки Валиевой находится на завершающем этапе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камила Валиева

Расследование дела фигуристки Камилы Валиевой находится на завершающем этапе, сообщили в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА). Отмечается, что итоги в ближайшее время будут переданы в отдел обработки результатов, передает телеканал «Матч ТВ».

Расследование по этому делу находится на завершающем этапе. Отдел расследований РУСАДА проводит большую работу по сбору информации и опросу окружения спортсменки. В ближайшие недели результаты расследования будут переданы в отдел обработки результатов РУСАДА, — говорится в сообщении.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине 15-летняя на тот момент Валиева оказалась в центре скандала. В ее допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки. Позже Валиева призналась, что из-за скандала плакала каждый день.