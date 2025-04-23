Стало известно, к какому тренеру ушла покинувшая Плющенко фигуристка Фигуристка Муравьева объявила о переходе в тренерский штаб Мишина

Фото: Fabrizio Carabelli/Ipa Sport / I/Keystone Press Agency/Global Look Press

Серебряная медалистка чемпионата России по фигурному катанию Софья Муравьева, которую 14 апреля отчислили из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, сообщила в своем Telegram-канале, что начинает тренироваться с новым наставником. Она назвала имя Алексея Мишина и заранее поблагодарила за интересный и яркий путь, который с ним пройдет.

Сегодня не только прекрасное солнце встретило меня в Санкт-Петербурге, но и замечательные люди, — написала 18-летняя Муравьева.

Ранее сообщалось, что контракт Муравьевой с академией «Ангелы Плющенко» расторгнут за систематические нарушения тренировочного процесса, срывы тренировок, хамство в адрес тренеров. Согласно обнародованной информации, тренерский штаб до последнего пытался урегулировать вопрос, но ее глава «был зол». Договор со спортсменкой расторгнут с 10 апреля 2025 года, до завершения срока действия, по инициативе Плющенко. Никаких взысканий со спортсменки в пользу академии не будет.

Уход спортсмена от тренера является обычным делом, поэтому фигуристке Софье Муравьевой открыта дорога в другие штабы, заявила позже заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. Так она прокомментировала уход спортсменки из Академии «Ангелы Плющенко». Тарасова добавила, что не видела никаких разногласий между спортсменкой и наставником.