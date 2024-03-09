Стал известен победитель турнира по шоу-программам «Русский вызов» Алексей Ягудин во второй раз подряд победил на турнире шоу-программ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

9 марта в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный» прошел турнир по шоу-программам «Русский вызов». Тема соревнования 2024 года — историческое и культурное наследие России, сообщает корреспондент NEWS.ru.

По итогам турнира первое место занял олимпийский чемпион Алексей Ягудин, второе место — Елизавета Туктамышева. Третье разделили Ксения Синицына, Оксана Домнина/Максим Шабалин и Мария Петрова/Алексей Тихонов.

Алексей Ягудин катался под музыку из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и во время выступления читал слова песни «Мгновения».

Елизавета Туктамышева выбрала для своего номера стихотворение Марины Цветаевой «Монолог» в исполнении Алисы Фрейндлих.

Ксения Синицына воплотила на льду образ Тани Савичевой, девочки, которая была в блокадном Ленинграде и вела дневник с описанием тех событий. Оксана Домнина/Максим Шабалин выступали под песню Пелагеи «Тропы». Мария Петрова/Алексей Тихонов перевоплотились в героев мультфильма «Ежик в тумане».

Ягудин за первое место получит пять миллионов рублей, Туктамышева за второе — три, Синицына, Домнина/Шабалин и Петрова/Тихонов разделят миллион.

7 марта российскую фигуристку Камилу Валиеву, которая была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, исключили из списков кандидатов в сборную России.