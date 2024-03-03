Стал известен победитель Кубка Первого канала по фигурному катанию Команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

В выходные, 2–3 марта, в Санкт-Петербурге прошел Кубок Первого канала по фигурному катанию. Победителем стала «синяя» команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой, на втором месте — «красные» чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой, на третьем — «белые» олимпийской чемпионки мира Алины Загитовой, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Накал страстей был невероятным. Было круто, весело, здорово.

Все три команды выступали здорово. Хорошо, что, даже соревнуясь друг с другом, мы поддерживаем друг друга, — рассказала Туктамышева на пресс-конференции после окончания соревнований.

Загитова отметила, что у нее есть несколько пожеланий для организаторов: ей не хватило ясности в правилах начисления баллов. В целом же турнир ей понравился.

Я участвовала во всех Кубках Первого канала. У меня будут пожелания, чтобы были более понятные начисления оценок, а то мы немного запутались. А так — все было супер, — считает олимпийская чемпионка.

Капитан победившей команды Анна Щербакова объяснила, что старалась создать для своих фигуристов праздник, беря пример именно с Алины Загитовой.

Ранее Елизавета Туктамышева поделилась тем, как проходит ее подготовка к турниру по шоу-программам, который пройдет в Санкт-Петербурге 9 марта. У нее уже есть идея и постановщики номера, который нужно реализовать как можно тщательнее.