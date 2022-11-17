Умер президент Федерации фигурного катания на коньках России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Горшков

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков скончался в возрасте 76 лет, сообщил ТАСС генеральный директор федерации Александр Коган. Причина смерти спортсмена не уточняется.

Вся семья российских фигуристов, тренеров, специалистов скорбит вместе с его семьей. Самые искренние слова соболезнования его родным и близким. Для нас это огромная потеря, — заявил Коган.

Александр Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве и стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания. Он также по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы.

С 2001 года Горшков являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а с июня 2010 года возглавлял ФФККР, трижды переизбираясь на этот пост. За свою карьеру он был награжден орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней а также орденами Почета и Дружбы.

Ранее в Австралии в возрасте 75 лет скончался бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джон Фейхи. Должность президента WADA он занимал с 2008 по 2013 год, после чего его пост занял британец Крэйг Риди. Фейхи получил профессию юриста и сделал политическую карьеру в Австралии. Он занимал должность министра финансов и был главой комитета, ответственного за подготовку заявки на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в Сиднее в 2000 году.