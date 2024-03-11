Скандал с подопечной Плющенко, свист Безрукову: как прошел «Русский вызов»

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Фигуристы Роман Костомаров и его супруга Оксана Домнина

9 марта в Санкт-Петербурге прошел турнир по шоу-программам фигуристов «Русский вызов». Во второй раз подряд победителем стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. После окончания соревнований разгорелось сразу несколько скандалов. Что произошло на «Русском вызове» и почему турнир критикуют — в материале NEWS.ru.

В чем особенность турнира «Русский вызов»

«Русский вызов» — турнир нового формата, который придумал Первый канал совместно с Федерацией фигурного катания на коньках России. В нем принимают участие как действующие фигуристы, так и те, кто завершил карьеру в профессиональном спорте. Спортсмены должны показать шоу-программу, которая ранее не демонстрировалась публике.

Перед турниром участники должны были подать заявку, в которой будет описана идея их номера. Первый канал с Федерацией фигурного катания России их рассматривали и отбирали тех, чьи предложения удовлетворяли требованиям и были наиболее интересными. При этом олимпийские чемпионы и чемпионы мира могли попасть на турнир без отбора.

В 2024 году турнир проводился во второй раз. В этот раз была обозначена тема для номеров — историческое и культурное наследие России. Можно было опираться на литературные, музыкальные, кинематографические произведения российских авторов.

В отличие от прошлого года арбитры выставляли свои оценки после выступлений всех фигуристов: каждый из них присуждал 1, 2 или 3 балла одному из участников. Год назад система оценок была 20-балльной, и спортсмены получали вердикты судей сразу после проката. Каждый из арбитров выставлял баллы за два компонента фигурного катания — композицию и представление — по действующей системе Международного союза конькобежцев.

Кроме этого, каждый судья объявлял победителя в одной из номинаций (за доброту и душевность, за соединение музыки и искусства, за хорошее настроение), а также свои личные призы.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Участники открытого шоу-турнира по фигурному катанию «Русский вызов»

Чем закончился первый «Русский вызов»

В прошлом году победителем стал олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Он набрал максимальное количество баллов (20 из 20) и получил пять миллионов рублей. Фигурист выиграл в свой день рождения — 18 марта 2023 года Ягудину исполнилось 43 года.

В прошлом году Алексей показал номер о человеке, который тянется к своему свету, но постоянно его упускает. Его герой пытается достичь чего-то невероятного, но ему постоянно что-то мешает. Ягудин обыгрывал это комическими движениями, катаясь под лирическую музыку. Программу оценили не все — по мнению некоторых, идея была прекрасна, но реализация оказалась спорной.

Второе место заняли танцоры Виктория Синицина/Никита Кацалапов, третье — олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

Что произошло на «Русском вызове» в 2024 году

Турнир в 2024 году прошел в Санкт-Петербурге во дворце спорта «Юбилейный». На лед вышли 26 участников — в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду. Прямая трансляция велась на сайте Первого канала.

Судьями были хореограф Егор Дружинин, артист балета Кимин Ким, актриса Виктория Исакова, оперная певица Аида Гарифуллина, балетмейстер Борис Эйфман, актер театра и кино Сергей Безруков, хореограф Алла Сигалова. Среди них не было представителей фигурного катания — за счет известных арбитров из мира искусств планировалось привлечь максимальное количество зрителей.

Победу на турнире во второй раз подряд одержал Алексей Ягудин. Фигурист катался под музыку из фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» и во время выступления читал слова песни «Мгновения». Он снова выступал последним и получил большее количество баллов. По три балла фигурист получил от Егора Дружинина, Кимина Кима и Виктории Исаковой. Два балла — от Сергея Безрукова и один — от Бориса Эйфмана.

Ближайшей преследовательницей Ягудина оказалась чемпионка мира Елизавета Туктамышева — она получила по три балла от Сергея Безрукова, Бориса Эйфмана и Аиды Гарифуллиной и один балл от Аллы Сигаловой. Фигуристка каталась под композицию Шопена и стихотворение «Реквием» Марины Цветаевой в исполнении Алисы Фрейндлих.

Третье место разделили сразу несколько участников. Ксения Синицына воплотила на льду образ Тани Савичевой, девочки, которая жила в блокадном Ленинграде и вела дневник с описанием тех событий. Оксана Домнина/Максим Шабалин выступали под песню Пелагеи «Тропы». Мария Петрова/Алексей Тихонов перевоплотились в героев мультфильма «Ежик в тумане».

Ягудин за первое место получил пять миллионов рублей, Туктамышева за второе — три, Синицына, Домнина/Шабалин и Петрова/Тихонов разделили миллион. Призы в специальных номинациях получили большинство из оставшихся без главных наград участников.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Алексей Ягудин, занявший 1-е место в открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов»

За что освистали Безрукова

Судьи не ставили баллы сразу после выступлений участников, но высказывали свое мнение относительно номеров фигуристов. Зрители несколько раз были не согласны с комментариями арбитров и освистывали звездное жюри.

Публике не понравилась критика народного артиста России Сергея Безрукова в адрес чемпиона Европы Дмитрия Алиева, который для своей программы выбрал песню Владимира Высоцкого «Моя цыганская». Фигурист катался во втором отделении турнира — зрители приняли его номер с восторгом, после чего слово взял Безруков. Сергей рассказал, что они с Дмитрием знакомы лично, и назвал его «большим мастером», однако раскритиковал номер, заметив, что фигурист изображает «алкоголика». По его мнению, программа должна была быть более драматичной.

Зрители начали освистывать Безрукова, а также кричать слова в поддержку Алиева, чем заглушили речь актера. В прошлом году Сергей, наоборот, высоко оценил номер Дмитрия, поставленный на стихи Сергея Есенина. Артист пригласил фигуриста на свой спектакль «Хулиган. Исповедь».

Кроме этого, болельщики освистали актрису Викторию Исакову, которая сказала, что в номере трехкратного чемпиона России Михаила Коляды не хватило мужской энергии. Фигурист выступал под музыкальное сопровождение из рок-оперы «Юнона и Авось» вместе со своей женой Дарьей. Она тоже раньше занималась фигурным катанием и в последние годы своей карьеры выступала в парном катании за Венгрию. В номере Дарья не только каталась на коньках, но и показывала элементы акробатики, летая в обруче над ареной.

За что еще критиковали «Русский вызов — 2024»

После объявления Алексея Ягудина двукратным победителем турнира «Русский вызов» болельщики на трибунах начали возмущаться первым местом фигуриста. Недовольны были и сами участники, и их тренеры. Ягудина критиковали за то, что он переносит целые куски старых программ в новые, тем самым не придумывая ничего оригинального. Кроме того, отдельно было замечено, что Алексей в программе много стоял и не выполнял никаких действий — нужно было совмещать чтение стихотворения и катание.

Супруга Алексея Мишина тренер по фигурному катанию Татьяна Мишина отметила, что первое место Ягудина было ожидаемым. Чемпион мира среди юниоров Андрей Мозалев высказал идею, что нужно приглашать в качестве членов жюри не только людей из мира искусства, но и спортивных экспертов.

«Мне кажется, как-то разбавлять надо, чтобы были судьи и из фигурного катания, чтобы было более-менее честно», — цитирует Мозалева ТАСС.

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Анастасия Мишина и Александр Галлямов

Как отреагировал на критику Ягудин

Алексей Ягудин в своих соцсетях отреагировал на негативные комментарии о его победе на турнире. Фигурист опубликовал свою фотографию с двумя наградами — этого и прошлого годов — и задался вопросом, в какие даты пройдет следующий «Русский вызов». Одна из его подписчиц написала, что сейчас Алексею ответят его хейтеры. Ягудин ответил на этот комментарий, используя нецензурную лексику, в том смысле, что ему все равно.

Также олимпийский чемпион не оставил без внимания комментарий Андрея Мозалева, обратившись к нему напрямую.

«Но ты, к сожалению, ничего не понимаешь и ничего не поймешь» — написал Ягудин в соцсетях, опубликовав отрывок из своего выступления под стихотворение Роберта Рождественского «Мгновения».

Почему возмутились Плющенко и Рудковская

Еще один скандал разгорелся чуть позже. После окончания турнира оказалось, что в телеэфир попали выступления не всех фигуристов. Программы Андрея Мозалева, Макара Игнатова и других участников не показали. Как и номер-посвящение двукратному олимпийскому чемпиону Сергею Гринькову от вице-чемпионки России Софьи Муравьевой. Фигуристка получила только один балл от судей и заняла в итоге девятое место, но удостоилась награды за соединение музыки и искусства от Кимина Кима.

Этим фактом оказался недоволен тренер Сони Евгений Плющенко, а также его жена, продюсер Яна Рудковская.

«Софью Муравьеву, вице-чемпионку России и двукратную чемпионку России по прыжкам, вырезали из эфира Первого канала турнира фигуристов «Русский вызов», показав только в интернете. <...> Сам факт вырезания без предупреждения фигуристки, которая единственная из девочек топ-3 призеров чемпионата России действующих, просто вопиющий, — написала Рудковская в своем Telegram-канале.

Продюсер также добавила, что связывалась с главой дирекции спортивного вещания Первого канала Ольгой Черносвитовой, но ничего изменить не удалось.

«Мы Первый канал, делаем что хотим, платим за этот турнир, редакционное решение после просмотра репетиции — вырезать этот номер, нам он не понравился», — так Рудковская описала реакцию Черносвитовой.

В защиту своей подопечной высказался и олимпийский чемпион Евгений Плющенко. Фигурист обратился к подписчикам в своих соцсетях, задав вопрос, стоило ли вырезать выступление Сони и других спортсменов из телеэфира.

«Как вы считаете, можно ли вырезать из эфира Первого канала „Русский вызов“ топовых спортсменов нашей страны в это тяжелое время без предупреждения? Когда наши лучшие спортсмены не катаются на международной арене?» — написал Плющенко.

Яна Рудковская заявила NEWS.ru, что пока никаких извинений от Первого канала за вырезанное выступление фигуристки не последовало.

«Пока никто не извинялся. Мы извинения, конечно же, ждем, но сами будем принимать меры. Считаем, что это сделано намеренно из-за предвзятости к нашему штабу, лично к Евгению Плющенко и всем его спортсменам», — сказала Рудковская.

По ее словам, подобное отношение к спортсменам продолжается уже четыре года.

«У нас пока нет никаких мыслей, мы просто хотим донести нашу позицию до руководства Первого канала, до Константина Львовича Эрнста, который, наверное, не в курсе, что происходит в его редакции спортивных программ, а также до разных структур», — заявила продюсер.

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