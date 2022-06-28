Щербакова рассказала, как Загитова помогает ей с прыжками

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка — 2022 по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об общении с другими фигуристами на тренировках. Она отметила, что Алина Загитова помогает ей с прыжками во время занятий, передает Первый канал в Telegram.

Мне, например, помогает, если на меня кто-то смотрит — я какую-то ответственность чувствую. Я иногда просто подъезжаю [к Загитовой]: «Алин, посмотри, пожалуйста, сейчас я вот должна войти в этот прыжок». Она смотрит — у меня лучше получается, — сказала Щербакова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о дебюте российской фигуристки Алины Загитовой в боксе. По словам специалиста, он не против выступления профессиональных спортсменов в непрофильных для себя видах, однако это не должно выглядеть комично.