Щербакова перенесла операцию и показала фото в гипсе Щербакова перенесла операцию и показала фото в гипсе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Щербакова

Олимпийская чемпионка — 2022 по фигурному катанию Анна Щербакова перенесла операцию в Германии. По словам спортсменки, все прошло успешно, и она опубликовала фото в гипсе в социальных сетях.

Сегодня прошла операция. Я, конечно, волновалась, но врачи говорят, что все прошло успешно, — приводит слова фигуристка ТАСС.

У фигуристки был разрыв заднего рога мениска. Ее оперировали в Германии. Фото в гипсе можно посмотреть здесь.

18-летняя Щербакова — олимпийская чемпионка как в командных соревнованиях, так и в одиночном катании. Она также взяла золото на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме.

28 июня спортсменка рассказала, как Алина Загитова помогает ей с прыжками.