Семененко рассказал, почему Плющенко является для него примером Фигурист Семененко заявил, что Мишины всегда ставили Плющенко ему в пример

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тренеры Алексей Николаевич и Татьяна Николаевна Мишины всегда приводили фигуриста Евгения Плющенко в пример, рассказал в интервью NEWS.ru двукратный чемпион России Евгений Семененко. По его словам, как бы ни было сложно при выступлении, нужно продолжать выполнять прыжки и не бросать программу.

Мне Плющенко тренеры в пример приводят. Несмотря на то, как ты едешь программу, как ты вылетел [на прыжке], какие бы неприятности ни происходили, нужно крутить, крутить и держать до конца. И у меня это в голове хорошо отложилось, — объяснил Семененко.

Он добавил, что на шоу в честь дня рождения Плющенко выступал с олимпийским чемпионом в одном номере. Фигуристы исполняли программу под песню «Город, которого нет», являющейся знаковой в карьере обоих спортсменов. Откатать такой номер предложил сам Евгений Викторович.

Это вообще для меня значимая программа, «Бандитский Петербург». С ней я пришел в группу Алексея Николаевича и Татьяны Николаевны Мишиных, с ней, можно сказать, я попал в большой спорт. На первые международные старты я поехал именно с этой программой. С этой программой была победа в командном чемпионате мира, — подчеркнул двукратный чемпион России.

Семененко на чемпионате России в Челябинске, который проходил с 21 по 24 декабря, во второй раз в карьере выиграл золотую медаль. Начиная с 29 декабря фигурист будет выступать в шоу Плющенко «Русалочка» вместе с Александрой Трусовой.