Россия постарается вернуть золото командного турнира фигуристов на ОИ-2022 CAS: РФ планирует вернуть золото командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022

Фото: Mathias Bergeld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал четыре апелляции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) о перераспределении результатов командного турнира фигуристов в Олимпийских играх-2022, сообщается в пресс-релизе на сайте CAS. Российская сторона намерена вернуть золото, утраченное после решения суда о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.

Три апелляции поступило от российской стороны. Так, Олимпийский комитет России (ОКР), федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) и отдельно фигуристы, принимавшие участие в командном турнире (Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Виктории Синицина/Никита Кацалапов) просят CAS пересмотреть решение ISU о присуждении сборной страны бронзы и вернуть золото олимпийского командного турнира.

Кроме того, фигуристы олимпийской сборной Канады в лице Мадлен Скизас, Пайпер Гиллес/Пола Пуарье, Кирстен Мур-Тауэрс/Майкла Маринаро, Ванессы Джеймс/Эрика Редфорда и Романа Садовски, а также федерация фигурного катания Канады и Олимпийский комитет Канады подали апелляцию против ISU, Международного олимпийского комитета, ОКР, ФФККР и фигуристов сборной России. Они требуют, чтобы по результатам командного олимпийского турнира бронза была присуждена сборной Канады, а россияне опустились на четвертую строчку.

Все четыре апелляции были приняты CAS, но никаких комментариев по их рассмотрению швейцарский суд пока не давал, в том числе информации о возможной дате слушаний.

В командном турнире на Олимпиаде-2022 сборная России заняла первое место. Но после вынесения решения CAS о дисквалификации Камилы Валиевой итоги соревнований были пересмотрены. Баллы, которые принесла Валиева, были аннулированы, что переместило российскую команду с первой строчки на третью.