Российская фигуристка рассказала о травле со стороны тренера Фигуристка Нугуманова заявила, что тренеры её упрекали в лишнем весе

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова заявила, что тренеры упрекали её в лишнем весе, сообщает «Матч ТВ». При этом спортсменка отметила, что у неё никогда не было проблем с лишним весом, однако из-за замечаний наставников ей постоянно приходилось худеть.

У меня такая команда, которая постоянно говорит, что у меня проблемы с весом. А у меня на самом деле их никогда не было. Но хорошо, они мне говорят, что надо похудеть, — я их слушала, худела, они же всё-таки мои тренеры. Но ситуация иной раз уже до абсурда доходит, — сказала фигуристка.

Елизавета Нугуманова тренируется под руководством Евгения Рукавицына.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что не верит словам фигуристки Софьи Шевченко о том, что её тренеры просили судей занижать оценки. Фигуристка рассказала, что ради других пар их результаты занижали на соревнованиях.