Роман Крида и Загитовой. Правда ли, что они встречаются

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Алина Загитова, Егор Крид

Олимпийской чемпионке Пхенчхана-2018 Алине Загитовой приписали роман с известным российским певцом Егором Кридом. Правда ли, что у них любовь, с кем у фигуристки были предыдущие отношения, а кого из ее коллег видели рядом с артистом — в материале NEWS.ru.

Что произошло между Загитовой и Кридом

Алина Загитова посетила мероприятие по случаю празднования 30-летия российского певца Егора Крида. В Telegram-канале олимпийская чемпионка поделилась фотографией, на которой исполнитель ее обнимает и целует в лоб.

Во время сольного концерта Егора, который проходил в Москве на «ВТБ Арене», фигуристку увидели в ложе с семьей певца. В интернет попал ролик, в котором заснято, как Загитова мило общается с сестрой и мамой Крида. Поклонники артиста посчитали, что у него роман с Алиной.

Загитова никак не прокомментировала слухи. Сам Крид иначе отреагировал: он признался, что действительно познакомил фигуристку с родителями.

«Всегда, когда девушка, которая не была еще в моем окружении, появляется, с ней приписывают роман. Я свободен. И да, я ее познакомил с родителями на моем дне рождения. Она просто была в ВИП-ложе — там же, где были мои родители. Она суперклассная девочка», — рассказал Крид Super.ru.

Состояли ли в отношениях Медведева и Крид

Полтора года назад еще одна известная фигуристка и соперница Загитовой Евгения Медведева праздновала 23-летие. На Олимпиаде-2018 Алина одержала победу, Женя стала лишь серебряным призером Игр.

Тогда Медведева пригласила на вечеринку близких друзей — фигуристок Александру Трусову, Камилу Валиеву, Анну Щербакову, Станиславу Константинову, Анастасию Скопцову, певцов Егора Крида и Ваню Дмитриенко, телеведущую Регину Тодоренко.

Евгения назвала тот день «лучшим в году» и показала несколько снимков. В их числе была и фотография с Кридом. «Мне было очень приятно, что он пришел», — отметила фигуристка.

Какие отношения связывали Крида с Медведевой, неизвестно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Евгения Медведева

Что известно о Криде и его романах

Егор Булаткин (настоящее имя Егора Крида) родился 25 июня 1994 года в Пензе. Его отец Николай Булаткин — владелец одной из крупнейших в России фабрик по переработке орехов «Унитрон». Со ссылкой на базу СПАРК Forbes писал, что в 2019 году фабрика отца Булаткина принесла около 3,8 млрд рублей выручки. Мать Егора занималась семьей и помогала мужу в бизнесе.

В 2012 году Егор подписал контракт с лейблом Тимати Black Star. В 2019-м у Крида закончился этот договор. Он не стал его продлевать, несмотря на то что условия были гораздо лучше, чем в начале карьеры Егора (значительно больший процент прибыли).

В разное время Криду приписывали романтические отношения с «папиной дочкой» Мирославой Карпович, моделью Дианой Мелисон, моделью и блогером Вики Одинцовой, певицей Нюшей и TikTok-звездой Валей Карнавал.

С кем еще приписывали романы Загитовой

В 2018 году, когда Алина выиграла Олимпиаду в Пхенчхане, ей приписывали роман с хоккеистом Кириллом Капризовым, который тоже ездил на Игры. Тогда в соцсетях были опубликованы фотографии, на которых Загитова стоит рядом с ним и мило общается. Фигуристке тогда было всего 15 лет.

Капризов опроверг слухи об их романе с Алиной. «Мы просто знакомы, а напридумывали какую-то историю кошмарную, что кто-то в самолете к кому-то подходил. Нам тогда вообще не до этого было, мы с парнями в конце самолета радовались и отмечали победу», — прокомментировал ситуацию спортсмен.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Алина Загитова

Ходили слухи и о романе Загитовой с хоккеистом Александром Романовым, внуком хоккейного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Молодой человек сейчас выступает в НХЛ за «Нью-Йорк Айлендерс». Никаких доказательств их отношений, кроме «лайков» от Алины в соцсетях, не было.

«Встречаемся ли мы с Загитовой? Нет, конечно. У нас с Алиной нет никаких отношений, даже дружеских. Мы вообще не общаемся, даже в соцсетях», — заявил Александр Романов в интервью LIFE.ru.

Еще одним хоккеистом, с кем Загитовой приписывали отношения, был Дмитрий Воронков. Многие болельщики заметили, что спортсмены выкладывают в соцсетях фотографии из одних и тех же мест, а также ставят «лайки» на постах друг друга. Также Алина часто посещала матчи «Ак Барса», за который выступал Воронков.

Однажды фигуристку и хоккеиста увидели вместе в Дубае. Загитова выступала там в шоу Татьяны Навки, а Воронков участвовал в выставочном матче КХЛ в рамках серии World Games.

У Дмитрия напрямую спросили о романе с Алиной. Спортсмен отказался говорить об отношениях и не дал ни утвердительного, ни отрицательного ответа.

«Можно дальше? Нравится ли мне фигурное катание? Нравится», — сказал Воронков.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Дмитрий Воронков в центре

С кем Загитова поругалась из-за хоккеиста

Больше всего о романе между Загитовой и Воронковым говорил спортивный журналист Алексей Шевченко. В своем Telegram-канале он не раз отмечал, как Алина приходит болеть за Дмитрия на олимпийских матчах в Пекине-2022. Он же сообщил и о расставании молодых людей.

Конфликт между журналистом и спортсменкой разгорелся из-за фотографии, на которой Загитова плачет после поражения сборной России в финале Олимпийских игр в Пекине.

«Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину», — написал Шевченко в соцсетях, намекая на слухи о романе Загитовой и Воронкова.

Алина назвала подобные высказывания «не журналистикой». «Подобные публикации — это не журналистика. Жаль, что многие люди извращают профессию таким поведением. Однажды я отказала этому человеку в интервью. Получается, правильно сделала», — ответила 19-летняя спортсменка.

После этого журналист извинился за неуместный юмор. «Шутка про Алину Загитову и машину была неуместной. Не хотел никого обидеть, извиняюсь. Всем добра», — написал Шевченко.

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