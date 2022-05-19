Роднина усомнилась в целесообразности называть Валиеву чемпионкой ОИ

Камила Валиева / Фото Cao Can/XinHua/Global Look Press

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не понимает, почему многие специалисты и болельщики считают Камилу Валиеву победительницей Олимпийских игр. В интервью Sport24 легенда советского спорта заявила, что нужно дождаться окончания расследования в отношении спортсменки, прежде чем присуждать ей звания.

Если всем хочется, то пускай называют Валиеву олимпийской чемпионкой. Но разве у неё есть золотая олимпийская медаль? Сначала надо дождаться завершения расследования, а уже потом давать звания, — сказала Роднина.

На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин.

Из-за положительной допинг-пробы 16-летней фигуристки была отменена церемония награждения по итогам командного турнира, и никто из участников не получил медаль. Не исключено, что по итогам расследования сборная России будет дисквалифицирована и останется без наград.

Спортивный арбитражный суд всё же допустил Валиеву к участию в личном турнире, где Валиева стала четвёртой (224,09 балла), а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры.