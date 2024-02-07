Роднина рассказала, при каком условии Валиеву можно считать чемпионкой Роднина: Валиеву можно считать олимпийской чемпионкой лишь в сердцах болельщиков

Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

Российскую фигуристку Камилу Валиеву нельзя считать олимпийской чемпионкой, заявила порталу Sport24 трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина. Депутат Госдумы отметила, что американцы смотрят на свои золотые медали как на честно выигранный турнир и борются за чистоту спорта и олимпийского движения.

[Валиеву можно считать олимпийской чемпионкой] только в сердцах ее болельщиков, — подчеркнула Роднина.

Спортивный арбитражный суд в понедельник, 29 января, огласил решение по делу Валиевой, согласно которому она была наказана четырехлетней дисквалификацией и аннулированием всех результатов начиная с 21 декабря 2021 года. В этот день на чемпионате России в Санкт-Петербурге фигуристка сдала положительную допинг-пробу. В ней было найдено запрещенное вещество триметазидин. Валиева в суде не смогла доказать его непреднамеренное употребление. Из-за этого сборная России лишилась командного золота на Олимпиаде-2022, а сама Камила — золота на чемпионате Европы того же года.

1 февраля Валиева впервые после дисквалификации появилась на публике. Фигуристка посетила хоккейный матч между клубами ЦСКА и «Торпедо».