Протезов на руках пока нет: что еще известно о реабилитации Костомарова Олимпийский чемпион по фигурному катанию показал, как тренируется и ходит по лестнице

Фото: Соцсети

Роман Костомаров

Роман Костомаров опубликовал новое видео с тренировки в социальной сети. Он впервые показал руки после ампутации обеих кистей. Пока спортсмену сделали протезы только для ног, и он учится передвигаться на них. Как долго восстанавливаться Костомарову после перенесенных операций — в материале NEWS.ru.

Как Костомаров передвигается в протезах

В новом видео Роман Костомаров делает упражнении в присутствии специалистов по реабилитации: махи ногами и другие. А потом поднимается по ступенькам. «Каждый день стараюсь делать что-то новое... Но хочется уже бежать и прыгать!» — подписал ролик фигурист.

На кадрах можно впервые увидеть, что у Костомарова нет обеих кистей рук. Ранее СМИ сообщали, что на левой ему ампутировали не всю кисть, а несколько пальцев.

Что говорят о реабилитации Костомарова врачи

Тренировки на велотренажере, которые фигурист Роман Костомаров начал в больнице после ампутации голеней и стоп, — самый подходящий для него способ реабилитации, считает известный спортивный врач Александр Яблуновский. В беседе с KP.RU он высказал мнение, что учиться кататься на коньках фигуристу придется с нуля.

«Физически он, скорее всего, быстро восстановит себя. А вот именно стоять на протезах — вот это будет, наверное, самое сложное. <...> Да, придется заново. Это, я думаю, как маленькие дети — на коньки встанут, и пока баланс не поймает, не приходит это чувство уверенности и стабильности. А тут часть мышц отсутствует. <...> Но, я надеюсь, Роман справится», — рассказал врач.

Он назвал тренировки Костомарова весьма полезным способом восстановления двигательных функций и общего состояния спортсмена. По словам специалиста, велотренажер помогает задействовать группы мышц всего тела, улучшая кровоток, который помогает процессу восстановления.

Директор Центра реабилитации МГМУ им. И. М. Сеченова, травматолог-ортопед Константин Терновой заявил NEWS.ru, что у фигуриста Романа Костомарова улучшается динамика восстановления.

«Рад, что он выкарабкался, это очень тяжело пережить психологически. По последним его тренировкам видно, что Роман отлично работает, динамика восстановления улучшается. Что касается того, почему ему сразу не поставили протезы и на кисти рук — не могу утверждать многого. Чтобы точно ответить на этот вопрос, нужно быть лечащим врачом и лично осматривать пациента», — рассказал Терновой.

Фото: Соцсети Роман Костомаров

Как долго Костомаров будет привыкать к протезам

По словам директора центра реабилитации, даже временные протезы, которые сделали Роману, отлично ему подошли.

«Раз он уже тренируется в протезах, значит, однозначно к ним привыкает. Время самого привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. От месяца до четырех могут стоять временные протезы. Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно», — рассказал Терновой.

Как Костомарова поддерживают другие спортсмены

Мастер спорта по бодибилдингу Андрей Скоромный рассказал NEWS.ru, что восстановительные тренировки фигуриста Романа Костомарова произвели на него сильное впечатление. По его словам, олимпийский чемпион остается в очень хорошей форме.

«Честно говоря, меня это поразило до глубины души, произвело сильное, глубокое впечатление. Я даже не знаю, что тут можно комментировать. Видно, что Рома изначально в очень хорошей физической форме, а операции не так давно прошли, поэтому, естественно, у него остался тренированный организм», — отметил Скоромный.

Бодибилдер предположил, что Костомаров быстро восстановится до бытовых движений и всегда будет поддерживать форму.

«Хочется искренне как-то обнять, пожелать ему удачи, поддержать человека. Это действительно большое испытание. Но самое главное, что он жив, что жизнь продолжается. И пока ты жив, ты должен идти дальше», — добавил мастер спорта.

Фото: Соцсети Роман Костомаров

Алексей Железняков, хореограф группы тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе тоже высказался о восстановлении Романа Костомарова.

«Я просто готов поклониться в ноги человеку за его мужество и силу духа. Он показал людям, что, ребят, на самом деле ваши мелкие проблемы — это такая ерунда. Роман, пережив такое, своим примером показывает, насколько должен быть сильный дух у человека, что в жизни все возможно. Главное — идти вперед и никогда не сдаваться. Слава богу, что все так. Роману удачи, светлого пути и чтобы все у него было хорошо», — цитирует «Матч ТВ» Железнякова.

Когда Костомаров впервые появился в соцсетях после операций

Роман Костомаров опубликовал первый после госпитализации и операций пост 8 мая. Он обратился в видео к тем, кто поддерживал его во время болезни.

«Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной», — написал Костомаров.

Как Костомаров попал в больницу

После нескольких выступлений с шоу «Волшебник в стране ОЗ» на новогодних праздниках Костомаров почувствовал себя плохо. 10 января его госпитализировали с диагнозом «пневмония» в больницу в Коммунарке. Позже его состояние ухудшилось, начался некроз.

В феврале врачи решили ампутировать стопы ног из-за заражения крови, которое могло привести к летальному исходу. По данным СМИ, в конце того же месяца он перенес инсульт. В марте Костомаров перенес ампутацию рук. Когда врачам удалось стабилизировать состояние Романа, он пошел на поправку и начал говорить. 8 мая фигурист уже впервые вышел на связь с поклонниками после тяжелой болезни.

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