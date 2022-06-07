Пока многие из нас спали, из-за океана поступили интересные новости. Дочь Тутберидзе Диана Дэвис в скором времени может перейти в сборную США. Эту информацию сообщил американский журналист Дэйв Лис в своём блоге The Skating Lessons. Причём отметив, что эту новость подтвердила сама Тутберидзе. Но Этери и Диана всё опровергают. Хотя ситуация совсем не выглядит однозначной.
Итак, Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступают в танцах на льду. В олимпийском сезоне пара совершила настоящий прорыв. Они в первый же взрослый сезон взяли серебро чемпионата страны. На международных стартах не было таких высоких результатов: на чемпионате Европы стали седьмыми, на Олимпийский играх в Пекине — 14-ми. Что в принципе тоже весьма достойный результат.
По итогам прошлого сезона пара застолбила за собой статус третьего дуэта в танцах на льду в России. Ожидалось, что в грядущем сезоне фигуристы упрочат свои позиции. Но, видимо, уже в другой стране — в США.
Правда, пока все вокруг опровергают эту информацию. Вот как на известие о переходе под флаг США отреагировала сама Диана.
Какие интересные новости мы о себе узнаём, — написала фигуристка в одной из соцсетей.
Позже прокомментировал это известие и отец Глеба Смолкина актёр Борис Смолкин.
Я не в курсе дела, совсем этого не знаю. Я слухами не питаюсь, — заявил он.
Но несмотря на то что все ушли в отрицание, у этих «слухов» есть определённые основания.
В первую очередь обращает на себя внимание ситуация в российском спорте. Сейчас наш спорт переживает тяжёлые времена. С начала событий на Украине нас полностью отрезали от внешнего мира. Как минимум сезон российские фигуристы будут выступать исключительно на внутренней арене. Такая перспектива, конечно, не может вызывать энтузиазма. Особенно в ситуации, когда абсолютно непонятно, сколько будет длиться запрет на выступления на международной арене. И одно дело, когда ты уже состоявшийся спортсмен, многого добившийся в карьере, другое — когда ты только в начале пути. Как Диана и Глеб. Кому захочется терять просто так драгоценное время?
Альтернативой в такой ситуации может стать смена спортивного гражданства. У дочери Тутберидзе как раз есть все основания для этого. Она является урождённой американкой. В 2003 году Диана родилась в Лас-Вегасе. Собственно, в Америке большую часть времени фигуристка живёт и тренируется. Хоть и выступает за Россию.
С Америкой у фигуристки особенная связь. Не так давно дочь Тутберидзе опубликовала фотографию из Лас-Вегаса, которую подписала следующим образом: «Я так горжусь, что родилась в таком красивом городе».
В настоящий момент Диана и Глеб находятся в Бостоне, где готовятся к новому сезону. Компания сейчас там собралась весьма приличная. Помимо основного наставника пары Игоря Шпильбанда, с фигуристами занимается двукратный олимпийский чемпион Евгений Платов, а программы ставит известный хореограф Бенуа Ришо. Всё это происходит под пристальным надзором Этери Тутберидзе.
То есть такая серьёзная подготовка к сезону с привлечением известных специалистов осуществляется, чтобы зрители в городах России оценили прогресс пары и новомодные постановки? Пусть этот вопрос останется риторическим.
Также привлекает к себе внимание и поведение Тутберидзе в последнее время. Этери почистила все свои социальные сети на предмет наличия флагов России и других потенциально опасных обозначений. Кроме прочего, в одной из социальных сетей пропала публикация с Владимиром Путиным. К слову о Путине, Этери не пошла в Кремль на награждение олимпийцев. Хотя раньше она не пропускала подобных мероприятий.
Но возможный переход Дианы Дэвис под американский флаг — это лишь часть проблемы. Дэйв Лис в своём инсайде также сообщил о желании Тутберидзе покинуть Россию. И это, конечно, звоночек посерьёзнее.
Вклад Этери Георгиевны в развитие женского одиночного катания колоссален. На её тренерских методиках выросло и добилось больших успехов не одно поколение фигуристок. Потеря такого специалиста была бы большим ударом для российского спорта.
Но, видимо, особо переживать на этот счёт нет смысла. Этери назвала фейком информацию о её желании тренировать в США. Будем надеяться, что так оно и есть.