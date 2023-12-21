Призеры ЧЕ остались недовольны оценками на ЧР по фигурному катанию Александра Степанова и Иван Букин высказали недовольство оценками на ЧР

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Александра Степанова и Иван Букин выступают с ритмическим танцем на чемпионате России по фигурному катанию в Челябинске

Чемпионы России и призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин высказали недовольство оценками в ритм-танце на национальном первенстве в Челябинске, сообщает корреспондент NEWS.ru. По итогам первого дня соревнований, которые проходят с 21 по 24 декабря, фигуристы лидируют с результатом 86,9 балла. В прошлый раз на чемпионате страны Степанова и Букин набирали 88,76.

Впечатление смазанное — прокатали лучше, а оценки получили меньше, чем на предыдущих стартах. Интересно было бы услышать конкретные ошибки. По моему опыту могу сказать, что чемпионат России — это отправная точка, ты можешь получать баллы не очень на предыдущих соревнованиях, но к этому старту все хорошо готовы, готовы биться. Не хочется искусственной конкуренции, хочется — как есть, и дальше с этим багажом знаний идти на тренировки и в триста раз лучше работать, — сказал Букин.

Степанова также раскритиковала судейство. Она осталась недовольна тем, что судьи поставили им меньше баллов, чем на прошлом чемпионате России.

Мы помним, как раньше первыми шли Виктория Синицина и Никита Кацалапов, потом мы, потом шла борьба за третье место. Сейчас мы по стартам видим, что на место лидеров становимся мы как двукратные чемпионы России. Сколько у нас было на прошлом чемпионате России? 88,76? Вот видите, а мы хотели бы все-таки расти, — заявила Степанова.

Ранее исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания России Антон Сихарулидзе рассказал о контактах с Международным союзом конькобежцев и заявил о готовности участвовать в международных соревнованиях. По его словам, российские фигуристы не обделены вниманием и внутри страны.