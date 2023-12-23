Призер ЧМ оценил работу с Тутберидзе Дмитрий Козловский оценил работу с Этери Тутберидзе

Чемпион России и Европы и призер чемпионата мира Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, оценил работу с Этери Тутберидзе. С сезона 2023/24 фигуристы тренируются под руководством этого специалиста.

Большие итоги нашего сотрудничества надо будет подводить по окончании олимпийского цикла, а говоря о небольших продвижениях, мне кажется, мы можем наблюдать положительную динамику. В прошлом сезоне у нас хромали уровни элементов — на подкруте, на тодесе, на вращении, на дорожке. В этом все стало намного лучше, — сказал Козловский на пресс-конференции по окончании произвольной программы на чемпионате России.

Он добавил, что сейчас в его катании наблюдается прогресс.

Элементы стали лучше, поддержки легче, подкруты выше, мы прибавили в скорости. Мне кажется, что шаг за шагом мы будем собирать ту пару Бойковой и Козловского, которую мы хотим видеть, дай бог, на Олимпийских играх 2026 года, — подытожил призер чемпионата мира.

Бойкова/Козловский являются двукратными чемпионами России. На чемпионате России в Челябинске, который проходит с 21 по 24 декабря, фигуристы заняли второе место, проиграв главным соперникам Анастасии Мишиной/Александру Галлямову.