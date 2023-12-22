Призер ЧЕ обратился к журналистам из-за слов о недовольстве оценками Фигурист Иван Букин попросил журналистов не вырывать слова из контекста

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Александра Степанова и Иван Букин

Призер чемпионатов Европы и трехкратный чемпион России по фигурному катанию Иван Букин, выступающий в паре с Александрой Степановой, попросил журналистов не вырывать слова из контекста. Фигурист сообщил, что его слова о недовольстве судейством на чемпионате России неправильно поняли, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы много говорим, но те выдержки короткие, которые выходят в прессе, вырваны из контекста. Думаю, мы с вами можем договориться, чтобы вы выкладывали не выдержки с какими-то своими красными словами, а выкладывали бы полное интервью с записями. Хочется так сказать. Никто не говорил ни про какое судейство, у судей своя работа, у нас своя, мы сравнивали свое катание со своим, — рассказал Букин на пресс-конференции чемпионата России.

Он подчеркнул, что «ни про каких судей» не говорил. Спортсмен выразил надежду, что вопрос закрыт и «понятен в полной мере».

В Челябинске Степанова и Букин в третий раз выиграли чемпионат России. Прошлый сезон фигуристы пропустили, так как Александра стала матерью.

Накануне Александра Степанова и Иван Букин высказали недовольство оценками в ритм-танце на национальном первенстве в Челябинске. По итогам первого дня соревнований, которые проходят с 21 по 24 декабря, фигуристы лидировали с результатом 86,9 балла. В прошлый раз на чемпионате страны Степанова и Букин набирали 88,76.