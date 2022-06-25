Михаил Потапов

«Примерно знаю, что такое бокс»: Загитова о спарринге с Саитовым Алина Загитова рассказала о тренировке с Олегом Саитовым

25 июня 2022 в 18:15

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Фигуристка Алина Загитова выполняет показательную тренировку на боксерском ринге в «Лужниках» во время проведения мероприятий по случаю Дня московского спорта