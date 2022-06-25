Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала о спарринге с двукратным чемпионом ОИ по боксу Олегом Саитовым. Тренировка прошла 25 июня в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».
Чувствовала себя вполне спокойно, потому что примерно знаю, что такое бокс. Мне есть над чем работать. Всегда интересно делать что-то новое. <...> Почему именно бокс? Разнообразные тренировки, мне нравится. Боксерские перчатки не помешали моему маникюру, — сказала Загитова изданию «Матч ТВ».
Она добавила, что занимается боксом три-четыре раза в неделю.
Саитов, в свою очередь, сказал, что у Загитовой хорошие и качественные удары, а не просто касания. По его словам, чувствуется, что Алина работает над собой.
22 июня сообщалось о выставочном бое Загитовой с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым, но тренер спортсмена опроверг его участие в мероприятии.