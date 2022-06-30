Появились подробности просмотра дочери Тутберидзе в сборной США Просмотр дочери Тутберидзе будет проходить на катке в Нью-Джерси в присутствии членов Федерации фигурного катания США

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Диана Дэвис

30 июня российский танцевальный дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин пройдут просмотр в Федерации фигурного катания США, сообщает The Skating Lesson. Он состоится на катке в Нью-Джерси.

По данным источника, члены Федерации и глава техкома Международного союза конькобежцев (ISU) по танцам на льду Шон Реттстатт будут присутствовать на просмотре.

Дэвис 19 лет, за Россию она выступает в дуэте с 22-летним Смолкиным. На счету пары бронзовая медаль чемпионата мира 2022 года. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.

Дэвис родилась в Лас-Вегасе, у нее есть гражданство США.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что из-за непростой ситуации в российском спорте фигуристы могут задуматься о смене гражданства. Так он отреагировал на известие о том, что Дэвис может перейти в сборную США.