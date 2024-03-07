Победила Валиеву, побила рекорды и исчезла: почему Акатьева не выступает

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Софья Акатьева

В декабре 2022 года фигуристка Софья Акатьева, ученица Этери Тутберидзе, выиграла чемпионат России. Спустя год она не смогла защитить титул, так как не появилась ни на одном старте сезона. Что случилось с одной из самых талантливых спортсменок страны и стоит ли ждать ее возвращения на лед — в материале NEWS.ru.

Акатьева участвовала в «Ледниковом периоде» под руководством Костомарова

Акатьева начала заниматься фигурным катанием в четыре года. Ей понравились выступления спортсменов на Олимпиаде в Ванкувере. В десять лет она пришла в группу Тутберидзе, так как восхищалась Александрой Трусовой, Аленой Косторной и другими известными фигуристками, тренировавшимися в «Хрустальном».

В 2018 году Акатьева участвовала в проекте «Ледниковый период. Дети» и стала финалисткой шоу. Записаться на кастинг для отбора ей посоветовала Тутберидзе. Акатьева попала в команду Романа Костомарова, хотя изначально хотела работать с Татьяной Навкой.

«Роман Костомаров очень добрый и интересный человек, мне было очень приятно с ним работать. Он научил меня проявлять больше эмоций в катании, работать на камеру в непривычной обстановке для спортсмена, перед большой аудиторией и не стесняться ее», — вспоминала фигуристка.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Софья Акатьева

Акатьева установила мировые рекорды

Акатьева успела выступить на международной арене до отстранения фигуристок РФ от соревнований. В 2021 году она выиграла два юниорских этапа Гран-при. В Красноярске спортсменка установила несколько мировых рекордов по баллам за программы, а в Гданьске стала первой фигуристкой в истории, которая выполнила в одной программе тройной аксель и три четверных прыжка. Такой же результат позже удалось показать Камиле Валиевой. Трусова, которая славилась исполнением четверных прыжков, этого сделать не смогла.

Позже сборную России отстранили от международных стартов из-за проведения СВО на Украине. Cпортсменка продолжила соревноваться на национальном уровне. В 2022 году она победила на чемпионате страны, опередив Валиеву, Елизавету Туктамышеву, Софью Муравьеву и Аделию Петросян.

Из-за повышения возрастного ценза Акатьева все равно не смогла бы поехать на главные международные старты, даже если бы не было отстранения спортсменов из РФ. На тот момент на соревнования допускали с 16 лет. Попасть на чемпионат мира, Европы или Олимпийские игры спортсменка сможет только в сезоне-2025/26 при условии, что россиян до них допустят.

На данный момент последним официальным стартом Акатьевой стал финал Гран-при прошлого года. Тогда фигуристка не справилась с произвольной программой и уступила не только Валиевой и Туктамышевой, но и чемпионке России-2024 Петросян.

В марте фигуристка приняла участие в турнире «Русский вызов». Это турнир по шоу-программам, то есть показательным выступлениям. В нем Акатьева продемонстрировала номер под песню Hijo de la Luna. Фигуристка заняла высокое пятое место, а хореограф Алла Сигалова наградила ее специальным призом.

Акатьева получила травму

В конце июня врачи 2023 года сделали фигуристке рентген и после изучения снимка сообщили об опасности стрессового перелома стопы. Акатьева взяла паузу в тренировочном процессе сроком на 10 дней.

«Сделали снимок, поняли, что есть опасность стрессового перелома. Приняли решение сделать перерыв, дней через 10, может, чуть больше, скорее всего, уже сможет вернуться на лед», — рассказал источник ТАСС.

Через два дня после новости о травме фигуристка прибыла на форум Forbes, в котором участвовала в качестве спикера. Акатьева передвигалась на костылях, ее правая стопа была загипсована.

Через месяц Акатьева появилась на тренировках. Экс-хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков рассказал «Матч ТВ», что ее травма никак не повлияла на занятия танцами. Сложности возникли с наработкой физической формы и выносливости.

«Этот навык уже наработанный. Немного теряется выносливость и функционал, но не в плане пластики. Если ты уже наработал пластику, она уже практически не уходит, может, чуть‑чуть. Это очень быстро восстанавливается все», — сказал Железняков.

Фигуристка выступила на публике всего два раза за сезон

Из-за травмы Акатьева всего два раза выступила перед зрителями в сезоне-2023/24. На открытых прокатах сборной России она выполнила короткую программу под «Маскарад» Арама Хачатуряна, спустя несколько дней — ее же на «Битве школ» в качестве показательного номера.

Фигуристка заявила в мини-интервью Максиму Транькову, что очень сильно ждала возвращения на лед и на соревнования. На прокатах Акатьева показала только короткую программу со всеми необходимым прыжками, исключая тройной аксель — сверхсложный прыжок. С произвольной фигуристка снялась.

«Хочется восстановиться после травмы, вернуть все элементы. Восстановиться психологически и физически. Амбиции побеждать у меня остались. Хочется подтверждать свой статус и кататься как чемпионка России», — заявила Акатьева журналистам после проката.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почему Акатьева перестала выступать

В сезоне-2023/24 Акатьева была заявлена на два этапа Гран-при — в Омске и Самаре. Она пропала из списков участников всего за несколько дней до первого турнира. Вместо этого ее добавили в список фигуристов, заявленных на этап в Красноярске. На нем фигуристка также не выступила, поскольку получила ушиб на тренировке. Собеседник ТАСС сообщил, что Акатьева не может выполнять сложные прыжки из-за боли при резких движениях.

«Причиной пропуска старта в Красноярске стал сильный ушиб, на восстановление понадобится неделя-полторы. <...> Она все-таки рассчитывает отобраться в финал Гран-при России, поэтому планирует участие в двух этапах серии (в Самаре и Москве)», — рассказал источник ТАСС.

В итоге Акатьева снялась со всех этапов Гран-при. Она не смогла защитить титул чемпионки России, так как не выступила и на этом турнире. Источник РИА Новости заявил, что боли в стопе приобрели хронический характер, из-за чего восстановление фигуристки затягивается.

Акатьева не успела подготовиться ни к Кубку Первого канала, ни к турниру по шоу-программам. По информации ТАСС, врачи рекомендовали спортсменке пропустить остаток сезона.

«Софья продолжает восстановление, врачи рекомендовали ей не форсировать восстановление после травмы. Концовку сезона она, скорее всего, пропустит, нет смысла рисковать», — заявил источник.

Впоследствии Акатьева снялась в репортаже японской телерадиокомпании NHK. В одном из эпизодов видно, как фигуристка тренирует тройной аксель и постоянно падает. Тутберидзе кричит спортсменке, что ей нельзя останавливаться, и позже добавляет: «А потом меня в Японии извергом сделают». Съемки репортажа начались в межсезонье и закончились на чемпионате России — 2024.

Что ждет Акатьеву дальше

Одна из самых талантливых фигуристок России ранее говорила, что ее мечта — Олимпийские игры. Даже если сборную РФ допустят до следующей Олимпиады, Акатьевой нужно сначала восстановиться после травм и выйти на старты.

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