Победила Валиеву и исчезла: где сейчас звезда фигурного катания Самоделкина

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Софья Самоделкина

Одна из самых талантливых российских фигуристок Софья Самоделкина пытается перейти в сборную Казахстана. Спортсменка столкнулась с проблемами при смене флага — она уже год является гражданкой среднеазиатской страны, но до сих пор не может за нее выступать. Чем уникальна Самоделкина и что мешает ей принять участие в международных соревнованиях — в материале NEWS.ru.

Зачем Самоделкина перешла к Плющенко

В прошлом сезоне на российские старты не вышла перспективная отечественная фигуристка Софья Самоделкина. Она уже год является гражданкой Казахстана — паспорт Самоделкина получила для того, чтобы представлять страну на международных турнирах. Предложила этот вариант мама Сони — женщина сама является гражданкой Казахстана.

Фигуристка хотела продолжать тренироваться в штабе Светланы Соколовской, наставницы чемпиона Европы Марка Кондратюка, но специалист отказалась против.

«Получилось так, что мы разошлись с Соколовской. Я не ожидала, что меня выставят из группы. Но так получилось. На этом жизнь не заканчивается», — сказала Самоделкина в интервью Okko.

Соня перешла в академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Вариант хороший — там тренируется серебряный призер последнего чемпионата России Софья Муравьева, там же раньше занималась подруга Самоделкиной Александра Трусова. Вместе с ними Соня выступает в шоу олимпийского чемпиона.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Фигуристы Евгений Плющенко в роли Нептуна и Софья Самоделкина выступают в новогоднем ледовом шоу «Русалочка»

Почему Казахстан отказал Самоделкиной

Под руководством Плющенко Соня начала готовиться к чемпионату Казахстана — в местной федерации фигуристке предварительно сказали, что она может выступить на этом турнире, так как является гражданкой страны. Самоделкина восстанавливала тройной аксель, собиралась включить его и в короткую, и в произвольную программу. Также у нее были успешные попытки четверного сальхова. Но окончательного ответа насчет выступления ей так и не дали.

«До чемпионата оставалось две недели, у меня вроде бы достаточно все накатано, контент был очень серьезный. Высылаю видео прокатов, а мне не отвечают. Ни мне, ни маме», — рассказывала спортсменка.

Почему фигуристка до сих пор не сменила спортивное гражданство

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган заявил, что российская сторона не получала запроса от Казахстана на переход Самоделкиной.

«Для того чтобы рассматривать запрос о переходе, его нужно сначала получить. От казахстанской федерации, которая зарегистрирована в ISU, запроса в ФФККР не поступало», — прокомментировал РИА Новости ситуацию Коган.

При этом главный тренер сборной Казахстана Асем Касанова заявила, что запрос был отправлен еще в 2023 году.

«Решения по Софье Самоделкиной от ФФККР не было. Мы не можем принять ее без открепления от российской стороны. Вопрос только в этом, какие у нас могут быть дальнейшие планы без открепления», — сказала Касанова «Матч ТВ».

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Софья Самоделкина

Оказалось, что оба чиновника правы. Дело в том, что Союз конькобежцев Казахстана недавно был разделен на две структуры — Казахстанский союз конькобежцев и Казахстанский союз фигурного катания на коньках. Об этом страну попросили в Международном союзе конькобежцев (ISU).

Процесс переоформления уже начался, но пока еще не был завершен — требуется время для решения бюрократических вопросов. Запрос, касающийся Самоделкиной, действительно был подан, но утратил юридическую силу, так как был оформлен от имени уже несуществующей организации. А новый пока подать нельзя, так как формально Казахстанского союза фигурного катания на коньках пока не существует.

На что надеются Плющенко и Самоделкина

Евгений Плющенко уверяет, что процесс перехода Самоделкиной под флаг Казахстана находится под контролем. Федерация заинтересована в Софье — у нее большой потенциал.

«Мы в процессе, у нас все хорошо, мы общаемся с казахстанской федерацией и с российской напрямую. У нас все идет по плану. Мы движемся в правильном направлении, две федерации сотрудничают», — сообщил Плющенко ТАСС.

Самоделкина добавила, что пока не знает, когда сможет начать выступать под новым флагом, но надеется на это в ближайшем будущем. При этом в Казахстане обещают «не отказываться от работы с Софьей».

Кого обыгрывала Самоделкина

Самоделкина начала заниматься фигурным катанием в пять лет. Сначала она попала в группу Лилии Биктагировой, потом перешла к Сергею Давыдову. Позже спортсменка тренировалась у Светланы Соколовской, а сейчас занимается в академии Евгения Плющенко.

О Софье поклонники фигурного катания узнали в сезоне-2017/18, когда она удачно выступила на первенстве Москвы и первенстве России, оба раза проиграв ученице Этери Тутберидзе Софье Акатьевой. В следующем сезоне на первенстве города Самоделкина опередила Камилу Валиеву, Майю Хромых и Дарью Усачеву, которые тоже тренировались у Тутберидзе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Самоделкина

Какими элементами владеет Самоделкина

К сезону-2019/20 Соня выучила триксель — самый сложный из тройных прыжков, считающийся сверхсложным элементом в женском одиночном катании. На «Мемориале Волкова» в том сезоне Самоделкина опередила Софью Акатьеву и Веронику Жилину — еще одну, на тот момент, ученицу Тутберидзе.

«Если говорить про девчонок, с которыми я конкурировала, еще никто [тогда] не прыгал четверные. Поэтому в межсезонье все следили друг за другом, боролись. И раз — всплывает видео, как Соня Акатьева прыгает четверной тулуп. И все такие: „Она прыгнула, а ты нет“. И я такая: „Что мне делать теперь?“ И в конце сезона я как раз на этих эмоциях и прыгнула тройной аксель», — сказала Самоделкина в подкасте «Что там в миксте?» на Okko.

Фигуристка могла стать лидером сборной России

Впоследствии Софья выучила все четверные прыжки, кроме четверного акселя. На соревнованиях Самоделкина чаще всего исполняла сальхов и лутц.

В 2021 году фигуристка дебютировала на международных соревнованиях. Это произошло на этапе Гран-при в Красноярске, где Софья заняла третье место из-за падения на каскаде в короткой программе. На следующем турнире в Любляне Самоделкина ошиблась на том же элементе, но за счет произвольной программы стала серебряным призером. Через несколько недель фигуристка выиграла первый международный турнир — «Мемориал Дениса Тена».

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Софья Самоделкина

На чемпионате России спортсменка заняла пятое место, пропустив вперед участниц Олимпиады в Пекине — Камилу Валиеву, Александру Трусову, Анну Щербакову, а также будущую чемпионку страны Аделию Петросян. После дисквалификации Валиевой Самоделкина переместилась на четвертую строчку.

Софья не могла претендовать на участие в Играх-2022 из-за возраста — 15 лет ей исполнилось только в феврале того года. Но высокое место на чемпионате страны автоматически позволяло включить ее в число претенденток на самые высокие места в сборной в будущем.

Из-за переходного возраста, когда у подростков происходит изменение антропометрических показателей, у Самоделкиной в следующем сезоне не получалось чисто исполнять программы. Она перешла от Сергея Давыдова к Светлане Соколовской, но это не помогло стабилизировать элементы. В результате спортсменка заняла 11-е место и на чемпионате страны, и в финале Гран-при. Это, а также невозможность выступать на международных стартах из-за бана России, возможно, и подтолкнуло Самоделкину к принятию решения о смене гражданства.

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