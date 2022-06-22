«Передышек давать не буду»: Батыргазиев о бое с Загитовой Боксер Альберт Батыргазиев заявил, что не будет давать передышек Алине Загитовой в показательном бою

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Альберт Батыргазиев

Российский боксер Альберт Батыргазиев высказался о предстоящем показательном бое с олимпийской чемпионкой 2018 года по фигурному катанию Алиной Загитовой, сообщает РИА Новости. По словам победителя Игр-2020, он не будет давать передышек сопернице.

Интересно, как ей помогут навыки фигурного катания. Что касается самого поединка, то поработаем красиво и с пользой для нас обоих — это все-таки не битва за чемпионство, — заявил Батыргазиев.

Боксер добавил, что очень рад желанию представителей других видов спорта попробовать себя в боксе. По мнению Батыргазиева, этот опыт будет полезен для Загитовой.

Ранее днем Эдуард Кравцов, тренер Батыргазиева, опроверг сообщения об участии подопечного в показательном бою. По словам специалиста, 25 июня спортсмен не будет участвовать ни в каких мероприятиях из-за травмы.