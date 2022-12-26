Отец Трусовой потребовал запрететить Тарасовой комментировать прокаты дочки Отец Трусовой потребовал от «Первого канала» запрететить Ягудину и Тарасовой комментировать выступления дочери

Фото: Yohei Osada/AFLO/Global Look PRess

Александра Трусова

Отец фигуристки Александры Трусовой требовал у «Первого канала» запретить Алексею Ягудину и Татьяне Тарасовой комментировать выступления дочери. Об этом сообщил телеграм-канал Mash. По данным канала, отец Трусовой Вячеслав был недоволен тем, что Ягудин и Тарасова критиковали катание фигуристки.

Так, знаменитый тренер [Тарасова] говорила, что «у такой спортсменки хочется видеть скорость на всех вращениях», а Ягудин в одном из интервью сделал замечание чистоте катания Саши, — пишет Mash.

Также отмечается, что отец выдвинул «Первому каналу» условия: фигуристка будет участвовать в дополнительных съемках (интервью, тренировки), но только если ее выступления на соревнованиях не будут комментировать Тарасова и Ягудин. Также он просил отстранить их от всех мероприятий с Трусовой в любом качестве.

Руководство канала отказалось идти на эти условия, после чего логотип Первого исчез с олимпийки Трусовой.

На прошлой неделе Трусова снялась с чемпионата России. Причиной решения стали медицинские показания. За день до представления короткой программы, 22 декабря, Трусова почувствовала недомогание. До этого она провела утреннюю тренировку и посетила церемонию жеребьевки.