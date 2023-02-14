Остался без пальцев рук: что поможет Костомарову после новой операции Олимпийскому чемпиону по фигурному катанию после ступней ампутировали еще и пальцы рук

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Роман Костомаров

В ночь 14 февраля подтвердились худшие опасения по поводу состояния Романа Костомарова. По информации КП, которую подтвердили на «Матч ТВ», фигуристу ампутировали кисти рук. За считанные недели жизнь олимпийского чемпиона поменялась навсегда.

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По первой информации, поступившей еще ночью, врачи не смогли спасти пальцы рук Костомарова из-за прогрессирующего некроза. Фигуристу становилось всё хуже, поэтому пришлось провести вторую операцию и ампутировать кисти рук. Позже источник телеканала «Матч ТВ» эту информацию подтвердил.

Первую ампутацию на руке у Костомарова провели еще на прошлой неделе, врачи откладывали решение по ампутации второй кисти до начала этой недели, — сообщил источник.

Однако, по информации Telegram-канала Mash, Костомарову удалили не кисти полностью, а несколько пальцев на обеих руках.

Врачи вовремя остановили заражение и спасли конечности спортсмену. Сейчас фигурист находится в сознании, его состояние продолжают поддерживать с помощью подачи кислорода через специальную трубку в гортани. Врачи регулярно перевязывают ему раны и тщательно за ним следят, — говорится в сообщении.

Чему верить — каждый для себя решит сам. Мы пытались получить официальную информацию о состоянии 46-летнего спортсмена, но департамент здравоохранения Москвы заявил, что всё, что касается лечения спортсмена, это врачебная тайна.

В чем причина болезни Костомарова?

Чуть лучше разобраться в ситуации помог врач-реаниматолог Сергей Емельянов. Он рассказал NEWS.ru, что процесс отмирания тканей остановить невозможно, поэтому в крайнем случае хирурги могут принять решение отнять часть конечностей. Медик добавил, что повторное заражение вызывает даже микроскопическая частичка зараженной ткани.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Если в организме останется хотя бы микроскопическая частичка зараженной ткани, то угроза отмирания тканей сохраняется. Некроз не останавливается, процесс идет на микроскопическом уровне. И надо быть полностью уверенным, что процесс остановлен. Врачи ампутируют часть конечности в крайнем случае. Если при ампутации захватили живую ткань, не пораженную, то опасность снимается, так некроз можно остановить, — отметил Емельянов.

По его словам, решение о таком оперативном вмешательстве принимает не один врач: «собираются коллоквиумы, пятиминутки с микрохирургами, хирургами, терапевтами, реаниматологами, сразу на стол пациента не кладут».

А сам некроз чаще всего начинается из-за нарушения кровообращения.

Обычно некроз начинается из-за нарушения кровообращения. Инфекция пристегивается потом. Некроз, инфекция — это всегда внешний фактор. Сама пневмония, нарушение кровообращения и некроз не связаны друг с другом. Может быть тромбоз, синдром длительного сдавливания, давление, а капиллярные сосуды не справляются со снабжением тканей кислородом, — добавил врач.

По мнению реаниматолога, психологический настрой и воля к жизни играют главную роль в выздоровлении. В таком случае человек выкарабкается, даже если у него нет спортивной подготовки. Медик напомнил историю советского военного летчика Алексея Маресьева, который получил обморожение, потерял обе ноги, но потом вновь начал летать, получив протезы.

Что будет с Романом Костомаровым?

Что остается делать близким Костомарова и всем, кому небезразлична его судьба? Ответ на этот вопрос дала депутат Госдумы Светлана Журова, сама в прошлом известная спортсменка, олимпийская чемпионка 2006 года в конькобежном спорте. Она считает, что сейчас лучший способ помочь фигуристу — «коллективная молитва».

Она имеет огромную силу. Я уверена, что мы все можем молиться и переживать за него. На самом деле здесь только это и остается. Зрители своей энергетикой, своим хорошими, посланными во вселенную, словами в его поддержку будут приближать выздоровление, — заявила Журова изданию «Народные Новости».

Она не подтвердила и не опровергла информацию об ампутации у Костомарова кистей рук. По мнению Журовой, семья фигуриста, которая пока не сообщает ничего о его состоянии, поступает абсолютно правильно.