Олимпийского чемпиона по фигурному катанию призвали в армию Олимпийский чемпион Кондратюк пройдёт срочну. службу в спортивной роте ЦСКА

Марк Кондратюк / Фото Алексей Даничев/РИА Новости

Олимпийского чемпиона по фигурному катанию в командном первенстве Мара Кондратюка призвали в армию. Молодой человек будет проходить службу в спортивной роте ЦСКА в Самаре. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный спортивный клуб армии.

По имеющимся данным, спортивную роту пополнили сразу 39 профессиональных спортсменов — новобранцев. В числе призывников, помимо Кондратюка, лыжник Александр Ившин, биатлонист Кирилл Бажин, каноист Дмитрий Анисимов.

В ближайшее время новоиспечённым военослужащим предстоит пройти курс молодого бойца — 40 часов занятий по тактической, огневой и инженерной подготовке.

Солдаты изучат общевоинские уставы, военную топографию, сдадут зачеты по физической и строевой подготовке, выполнят нормативы по РХБ защите и обеспечению безопасности военной службы, — говорится в сообщении ЦСКА.

Марк Кондратюк — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Он родился в 2003 году в подмосковном Подольске. Олимпийский чемпион в командном соревновании (2022), чемпион Европы (2022), чемпион России (2022).