Олимпийский чемпион назвал причину деградации фигуристов Олимпийский чемпион Траньков: без международных турниров фигуристам тяжело расти

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Траньков

Без международных соревнований спортсменам тяжело расти и развиваться, так как мотивация всегда возникает с конкуренцией, заявил олимпийский чемпион, ныне российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков. Таким образом он ответил на вопрос РБК о деградации россиян без мировых турниров.

Безусловно, без международных стартов сложно расти и развиваться. Мотивация всегда приходит с соревнованиями, турниры у нас есть, хоть и внутри страны. Этого не хватает, но остается только ждать. Все хотят побеждать и зарабатывать призовые, — заявил Траньков.

Ранее заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров заявил, что спортсмены, которые будут участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе, не получат призовые за выступление на Играх. Позднее его слова опроверг министр спорта Олег Матыцин, отметив, что в бюджете РФ средства на выплаты атлетам выделены.

Олимпийские игры 2024 года состоятся в Париже и пройдут с 26 июля по 11 августа. МОК допустил россиян до участия в Играх в нейтральном статусе и под флагом комитета.

Ранее депутат Государственной думы и трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина выступила за то, чтобы российские спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже, получили призовые от государства за завоеванные медали. По ее словам, россияне на протяжении нескольких лет выступали без флага и гимна на соревнованиях и все равно получали выплаты.