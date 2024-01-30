ОКР обжалует лишение России олимпийского золота по фигурному катанию ОКР обжалует в CAS решение ISU лишить Россию золота ОИ по фигурному катанию

Фото: Enrico Calderoni/AFLO/Global Look Press

Камила Валиева

Олимпийский комитет России обжалует решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении сборной России золота в командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022 в Пекине, сказано в пресс-релизе ОКР. Иск будет направлен в Спортивный арбитражный суд (CAS), который накануне дисквалифицировал Камилу Валиеву из-за допинга.

ОКР совершенно точно будет обжаловать в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Наши юристы уже начали подготовку необходимых документов для подачи апелляции, — сказано в публикации.

В российском олимпийском комитете подчеркнули, что, в соответствии с правилами ISU, санкции против одного спортсмена не являются основанием для пересмотра результатов командного турнира. Отмечается, что позиция ОКР основывается на прецедентах в практике CAS.

Ранее в ISU ликвидировали результаты фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине из-за допинга. Таким образом сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали и опустилась на третье место в командном турнире. Медали ОИ до сих пор не были вручены из-за скандала с пробами российской спортсменки. Теперь золото достанется спортсменам из США, а серебро — сборной Японии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал решение о дисквалификации Валиевой и лишении России золотой медали несправедливым. По его словам, Москва не согласна и не принимает данные решения.