«Нугуманова — никто»: Писеев раскритиковал скандальную фигуристку Почётный президент ФФКР предложил Нугумановой разбираться с проблемами самой

Елизавета Нугуманова / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев в беседе с Metaratings высказался о скандале с участием Елизаветы Нугумановой. Он считает, что спортсменка не заслуживает внимания и мало чего стоит. Ранее фигуристка обвинила тренерский штаб во главе с Евгением Рукавицыным в унижениях и угрозах.

По большому счету я её не знаю и говорить об отдельных фигуристах не хочу. Что она вытворяет и говорит — меня абсолютно не волнует. Пусть сама разбирается. <...> Когда я был президентом [ФФККР], она ничего из себя не показывала. На основании какой-то девочки, которая закончила, наверное, выступления, делать ей рекламу? Она еще никто, чтобы о ней писать, — сказал Писеев.

Ранее днём Нугуманова призналась, что тренер Евгений Рукавицын грозился убрать её из спорта. Также она заявила, что тренеры упрекали её в лишнем весе, при этом спортсменка отметила, что у неё никогда не было проблем с лишним весом, однако из-за замечаний наставников ей постоянно приходилось худеть.

На сторону Нугумановой встал фигурист Андрей Мозалёв. Он рассказал, что «Лиза была каждый день в слезах», хотя она относится к числу спортсменов, которые отдаются своей работе на 100%. Он назвал фигуристку честным и добрым человеком.