Новые звезды, характер Валиевой и мировой рекорд: главные события ЧР Топовые российские соревнования по фигурному катанию получились яркими и остросюжетными

Фото: Александр Вильф/РИА Новости

Камила Валиева

В Красноярске завершился очередной чемпионат России по фигурному катанию. Впервые за долгие годы этот турнир не имел никакого значения для формирования состава сборной страны на международные старты. Однако эта печальная особенность не сделала борьбу на главном российском турнире менее напряженной. Рассказываем подробнее о том, как это было.

По парам

В танцах на льду сенсации не произошло. Первыми стали фавориты турнира Елизавета Худайбедиева и Егор Базин. Конкуренцию им вполне бы смогли составить Диана Дэвис и Глеб Смолкин, но они решили остаться тренироваться в США и выступать в местных ледовых шоу. В целом будет удивительно, если этот дуэт в итоге не сменит спортивное гражданство.

В условиях отсутствия конкуренции пара выступила очень средне, а ритм-танец и вовсе оказался провальным. Худайбедиева упала при повороте, а потом споткнулась во время выполнения шагов. Две ошибки, которые бросились в глаза даже смотревшим фигурное катание в первый раз людям, никак не отразились на оценках — дуэт получил очень высокие 83,70 балла. Да, лучше них все равно никто не выступил, но зачем судьям нужно было откровенно завышать баллы — совершенно неясно.

В произвольном танце Худайбедиева снова упала, и грубая ошибка ее настолько расстроила, что после выступления фигуристка разрыдалась. Сложно сказать, насколько ее утешило первое в карьере золото чемпионата России.

В соревновании спортивных пар конкуренция была гораздо более серьезной, благодаря этому турнир получился остросюжетнее. Анастасия Мишина и Александр Галлямов были полны решимости защитить прошлогоднее звание чемпионов России, но соперники с таким раскладом согласиться не могли.

После короткой программы все шло по плану действующих обладателей титула, они стали лидерами, набрав количество баллов, соответствующе мировому рекорду. Правда, такие достижения не фиксируются на внутренних соревнованиях. В произвольной программе Мишина и Галлямов дрогнули и допустили несколько помарок, чем воспользовались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они выдали яркий перформанс в своей «Анне Карениной» и вырвали победу. Тройку сильнейших замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Петр Гуменник

Мужские разборки

Максимально плотная и бескомпромиссная борьба получилась в турнире мужчин-одиночников. Неожиданно для многих из нее выбыл действующий чемпион России Марк Кондратюк, который провалил короткую программу, оказался на 12-м месте, после чего решил вообще сняться с соревнований, сославшись на травму.

Зато на турнире в Красноярске зажглась новая звезда — 20-летний Петр Гуменник. Спортсмен отлично справился с короткой программой и взлетел на первое место, опережая на внушительные пять баллов Евгения Семененко. Однако чемпион мира в команде в произвольной программе чисто исполнил три четверных прыжка, а его оппонент с одним таким элементом не справился, плюс наделал других помарок. Итогом стали абсолютно одинаковые баллы на табло по сумме двух программ у Гуменника и Семененко, но победу отдали последнему, так как он лучше выступил в произвольной.

Мой прокат сложно назвать чемпионским, так что я согласен со своим вторым местом. Если в этот раз я проиграл ноль сотых, значит, в следующий раз надо выигрывать. Я знал, сколько набрал Женя, знал, сколько мне надо. Но после проката просело зрение, подумал, что первый. Потом прозрел. И моментально понял, что второй. Оставалось смириться, — рассказал Гуменник спортивному изданию.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости Софья Акатьева

Камбэк Валиевой и новая звезда

После новостей о снятии с турнира Анны Щербаковой и Александры Трусовой стало понятно, что самой обсуждаемой персоной у девушек-одиночниц станет Камила Валиева. Было очень любопытно посмотреть на то, в каком эмоциональном состоянии находится суперзвезда российского фигурного катания.

Короткую программу Камила провалила и оказалась лишь на четвертой позиции, но в произвольной почти выдала прокат жизни. Она приземлила все бесчисленные четверные, но вместо тройного флипа сделала двойной. Это не помешало ей набрать сумасшедшие 170,71 балла и почти стать чемпионкой России.

Полноценному камбэку Валиевой помешала 15-летняя подопечная Тутберидзе Софья Акатьева, которая в короткой программе создала внушительный отрыв, а в произвольной допустила лишь одну ошибку на тройном акселе. Несмотря на это, по сумме баллов она опередила Валиеву и выиграла дебютный для себя чемпионат России.

Девочка — умничка. Использовала свой шанс. Это к разговору о том, что к труду, чтобы ещё немножко боженька сверху кинул. Очень интересный чемпионат России, — рассказала «Чемпионату» олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Тройку сильнейших замкнула несравненная Елизавета Туктамышева, которая не прыгает четверных, но свои элементы исполняет блестяще. С мэтром женского одиночного катания никто не может сравниться и по артистизму с женственностью. Ту же худенькую и миниатюрную Акатьеву легко можно принять за дочь Туктамышевой.

Российские девушки в Красноярске очередной раз подтвердили, что находятся на космическом уровне. Как же жаль, что его нельзя продемонстрировать на международных стартах.