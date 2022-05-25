«Не помогли даже слёзы девочки»: тренер рассказал о жестокости Тутберидзе Тренер Добрин заявил, что необходимо обладать колоссальной стрессоустойчивостью, чтобы добиться результата у Тутберидзе

Этери Тутберидзе / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский тренер Сергей Добрин рассказал о жёсткости в группе Этери Тутберидзе. Он заявил, что необходимо обладать колоссальной стрессоустойчивостью, чтобы добиться результата в группе заслуженного тренера России, передаёт «Р-спорт».

Все говорят о жесткости тренера и конкуренции учеников, которая зачастую выхолащивает их до предела. Внутри всё было гораздо жёстче. Чтобы добиться успеха, нужно иметь колоссальную стрессоустойчивость, — заявил Добрин.

Также тренер вспомнил случай, когда на просмотр пришла девочка, которая хотела позаниматься с Этери индивидуально. Однако Тутберидзе заставляла её учиться самой, так как, на её взгляд, тренер должен подсказывать, а не натаскивать.

За две недели она не сумела освоить сложные прыжки, и ей было сказано «до свидания». Не подействовали даже слёзы ни самой девочки, ни её мамы, — добавил он.

Ранее Добрин назвал Этери Тутберидзе революционером. К таким мыслям его подтолкнуло то обстоятельство, что все фигуристки заслуженного тренера России заходят на прыжки по-разному.