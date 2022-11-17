Названы причины смерти главы ФФККР Горшкова Глава ФФККР Александр Горшков умер от инфаркта миокарда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Горшков

Названа причина смерти главы Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александра Горшкова. По информации «Известий», ей стал инфаркт миокарда.

По данным издания, Горшкову стало плохо вечером 16 ноября, он находился в предобморочном состоянии. Скорая доставила его в больницу с острым инфарктом миокарда. Глава ФФККР скончался в реанимации.

Горшков — олимпийский чемпион Инсбрука-1976 в танцах на льду. ФФККР он возглавлял с 2010 года.

Александр Горшков родился 8 октября 1946 года в Москве и стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль на Играх в Инсбруке в 1976 году вместе с Людмилой Пахомовой. В 1988 году вместе с Пахомовой был введен в Зал славы мирового фигурного катания. Он также по шесть раз побеждал на чемпионатах мира и Европы.

С 2001 года Горшков являлся членом исполкома Олимпийского комитета России, а с июня 2010 года возглавлял ФФККР, трижды переизбираясь на этот пост.

О смерти 76-летнего экс-спортсмена и функционера стало известно 17 ноября.