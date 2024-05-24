Названа причина ухода Самоделкиной из сборной России по фигурному катанию Фигуристка Бестемьянова: Самоделкина ушла из сборной России из-за конкуренции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Софья Самоделкина ушла из сборной России из-за конкуренции, считает олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова. В беседе с NEWS.ru она отметила, что 17-летняя спортсменка не выступает уже второй сезон и ждет перехода в другую сборную. По мнению Бестемьяновой, потери для российского фигурного катания от решения Самоделкиной нет.

Самоделкина не выступает уже второй сезон. Она ждет перехода. Никакой потери тут нет. Я так понимаю, Самоделкина приняла это решение из-за слишком большой конкуренции. Она не может пробиться в состав. Когда-то в любом случае наших допустят до международных соревнований. Она не попадала в состав, — пояснила Бестемьянова.

Комментируя переход фигуристов Екатерины Гейниш и Дмитрия Чигирева в сборную Узбекистана, олимпийская чемпионка отметила, что не знает эту пару. При этом Бестемьянова предположила, что от их ухода сборная России тоже ничего не потеряет.

Ранее стало известно, что Гейниш и Чигирев, выступающие в спортивных парах, со следующего сезона будут представлять Узбекистан. Спортсмены подали соответствующие документы на переход. Фигуристы тренировались в команде тренера Нины Мозер. Они выступают в паре с 2022 года.