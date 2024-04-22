Наших бьют! Как в фигурном катании меняли правила назло России

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Алина Загитова и Камила Валиева

Несмотря на то, что фигурное катание — достаточно консервативный вид спорта, правила в нем все-таки меняют. Несколько раз это происходило из-за прямого или косвенного влияния спортсменов из РФ — Евгения Плющенко, Алины Загитовой и Камилы Валиевой. При чем тут россияне, разбирался NEWS.ru.

Как Валиева повысила возрастной ценз

Допинговое дело Камилы Валиевой поспособствовало ускорению принятия решения о поднятии возрастного ценза. До сезона-2023/24 на взрослых соревнованиях по фигурному катанию можно было выступать с 15 лет при условии, что дата рождения была до 1 июля — даты официального начала сезона.

В июне 2022 года на конгрессе Международного союза конькобежцев (ISU) было принято решение о постепенном увеличении ценза: с сезона-2023/24 он поднялся на год, до 16 лет соответственно; с сезона-2024/25 на взрослые соревнования можно будет выходить с 17 лет. При этом условие о дате рождения до 1 июля остается.

Дискуссия о необходимости поднятия возрастного ценза велась и до дела Валиевой: в 1998 году в возрасте 15 лет Олимпийские игры выиграла американка Тара Липински, которая потом быстро ушла из спорта, а в 2014-м случился взлет 15-летней Юлии Липницкой. Юля завершила карьеру спустя несколько лет, но блестящими выступлениями не отличалась. Впоследствии многие ученицы Этери Тутберидзе стабильно и мощно выступали на взрослых соревнованиях в 15-16, но затем из-за травм и переходного возраста прекращали соревноваться.

Валиева в 15 лет владела сильнейшим прыжковым набором, включающим два разных четверных прыжка и тройной аксель. У Камилы ожидаемо начался переходный возраст, в результате которого фигуристка сильно выросла и прибавила в весе, это все является следствием взросления.

Но больше всего Валиеву подкосило допинг-дело, из-за которого она столкнулась с повышенным вниманием к себе. Дело фигуристки должно было быть непубличным, так как сама спортсменка на момент Олимпиады имела статус защищенного лица — ей было всего 15 лет. Но подробности разбирательств стали известны всему миру. Камила понесла строгое наказание наравне со взрослыми. И это дело, наравне с успехами 15-летних россиянок, стало одним из поводов как можно быстрее принять повышение возрастного ценза.

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press Камила Валиева

Судьи отменили «правило Загитовой»

В 2018 году из-за российской фигуристки ввели новое правило — запрет на исполнение всех прыжковых элементов во второй половине программы. До этого спортсменам разрешено было делать любое количество прыжков во второй части проката, где за прыжки давалась надбавка в 10 процентов.

Ученицы Этери Тутберидзе активно пользовались такой возможностью, набирая максимальное количество баллов даже без элементов ультра-си. Алина Загитова на Олимпиаде-2018 победила не только за счет сложного каскада тройной лутц + тройной риттбергер, но и благодаря исполнению всех прыжковых элементов во второй части короткой и произвольной программ.

В данный момент только один прыжок в короткой и три в произвольной могут получить надбавку в 10 процентов от базовой стоимости элемента, если они исполнены во второй половине программы. А первые призывы ограничить количество таких прыжков появились как раз в сезоне-2017/18, когда Загитова лидировала практически на всех стартах и была единственной одиночницей, ставившей прыжки во вторую половину обеих программ.

Такую стратегию даже назвали «правилом Загитовой» и начали критиковать фигуристку за дисбаланс в программах. Уже после ограничения надбавок Алина выиграла чемпионат мира, но проиграла чемпионат Европы и финал Гран-при. Но произошло это скорее не из-за нового правила, а по причине спада формы спортсменки.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press Алина Загитова

Плющенко дисквалифицировали из-за шоу

Раньше в фигурном катании было четкое разделение на профессионалов и любителей. Те, кто участвовал в привычных нам турнирах, считались любителями — они не имели права принимать участие в шоу в соревновательный период.

Когда любительская карьера заканчивалась, спортсмены обязаны были поставить в известность национальную федерацию. Екатерина Гордеева / Сергей Гриньков после своей первой победы на Играх закончили соревнования в любителях и уехали на гастроли. Затем снова поменяли статус и выиграли следующую Олимпиаду.

Со временем таких жестких условий не стало, но некоторые правила все же оставались. В 2010 году Евгений Плющенко отказался участвовать в чемпионате мира из-за травмы, но отправился на шоу. Он не предупредил национальную федерацию об этом, и его дисквалифицировали.

Фото: Alexander Chernykh/Russian Look/Global Look Press Евгений Плющенко на Играх-2010 в Ванкувере

Как сексуальные костюмы оказались под запретом

В конце 1980-х годов никаких запретов на костюмы не было. В 1988 году это изменилось — девушкам позволили кататься только в юбках, закрывающих бедра и диафрагму.

Это произошло из-за слишком сексуальных, по мнению ISU, костюмов Катарины Витт. В короткой программе олимпийского сезона Витт вышла в синем костюме, который называли купальником с перьями. На платье для произвольной у Витт был большой вырез, хоть и закрытый сеткой.

Только в 2004 году девушкам разрешили надевать комбинезоны для соревновательных программ: можно было использовать даже короткие шорты. Причем правило действовало только для одиночного и парного катания — в танцах на льду подобное позволили только в 2022 году.

Фото: Steven E Sutton/DUOMO/PCN/Global Look Press Катарина Витт, 1988 год

ISU хочет разрешить исполнять сальто на льду

Француз Адам Сяо Хим Фа регулярно исполняет сальто в соревновательных программах. Обычно он делает это тогда, когда элемент уже не может повлиять на итоговое положение фигуриста в турнирной таблице. Дело в том, что сальто запрещено — его исполнение на данный момент карается штрафом в два балла.

Такое произошло на чемпионате мира — 2024: после короткой программы Адам занимал 19-ю строчку, но практически идеальное исполнение произвольной позволило ему завоевать бронзу. Сяо Хим Фа не знал, что после такого неудачного выступления в первый день соревнований у него остаются шансы на пьедестал, и прыгнул сальто в произвольной. На итоговое расположение это, к счастью, не повлияло.

Сальто посчитали слишком опасным элементом еще в 1976 году, когда на чемпионате мира его прыгнул американец Терри Кубичка. В 1988 году его исполнила француженка Сурия Бонали в знак протеста против дискриминации чернокожих спортсменов. За это с каждой оценки судьи сняли по 0,2 балла.

Сейчас ISU рассматривает возможность разрешить исполнять сальто на соревнованиях благодаря тому, что его делает Сяо Хим Фа.

«Это считалось опасным акробатическим трюком. Но если посмотреть на хореодорожку Адама, то будет понятно, что сальто может считаться ее составной частью, в его прокате сальто смотрится органично. Если это вызывает такой восторг у зрителей, то зачем нам этому препятствовать?» — объяснял голландский судья Йерун Принс в интервью Sports.

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press Адам Сяо Хим Фа

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова по поводу сальто высказалась скептически. Она не против, чтобы его выполняли некоторые фигуристы, но не поддерживает идею сделать этот элемент массовым.

«Это опасный прыжок, возможность исполнения элемента зависит от уровня подготовки фигуриста, его роста. В момент обучения нужно брать не только тренера по фигурному катанию, но и акробата. Когда прыгают несколько людей, это приводит к определенному восторгу, а если будут прыгать все — ну, сальто и сальто», — сказала Тарасова.

Являются ли изменения в правилах борьбой с россиянками

На этот вопрос в комментарии NEWS.ru ответила бывшая фигуристка в танцах на льду, ныне хореограф Бетина Попова. Она считает, что решения об изменениях правил — логичные, но результаты россиянок сыграли свою роль.

«С одной стороны, кажется, что ISU решениями о поднятии возрастного ценза и запрете на исполнение прыжков только во второй части программы боролась с доминированием россиянок, но с другой — это логичные решения. Тем не менее наши результаты, конечно, сыграли свою роль. В целом молодые девочки, побеждающие на Олимпиадах, — это не только история России, но и США, Японии, Кореи», — сказала Попова.

Она добавила, что отмена прыжков во второй половине программы, которую ввели после того, как Загитова стала побеждать на турнирах с этой тактикой, — тоже совершенно правильное решение. Это момент балансирования, который тоже должен учитываться.

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