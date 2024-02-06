Журналист раскрыл детали аварии Superjet с Тарасовой Журналист Лесик: паники на борту выкатившегося за пределы ВПП Superjet не было

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда Superjet с заслуженным тренером СССР по фигурному катанию Татьяной Тарасовой на борту выкатился за переделы ВПП, не было ни паники, ни надувных трапов, рассказал NEWS.ru журналист Константин Лесик. Самолет прилетел накануне в Саранск, где пройдет чемпионат России по фигурному катанию среди юниоров.

Полет был абсолютно обычный, стандартный. Ничего не предвещало беды. Да, вылетели с задержкой, но она была связана с тем, что обрабатывали самолет всякими противообледенительными средствами. Когда мы приземлились, мы буквально несколько секунд прокатились по взлетно-посадочной полосе. И резкий поворот. Мы оказались в снегу. Я не успел испугаться. Посмотрел в окно и понял, что мы находимся в куче снега, — рассказал Лесик.

Он добавил, что никакого страха не было. Некоторые пассажиры подумали, что самолет приземлился в другом городе, произошла внештатная ситуация и экстренная посадка.

Я открыл карты и увидел, что мы где-то на краю аэропорта. Сначала я подумал, что мы не долетели до него, а потом я все-таки разглядел ВПП под кучей снега. Она была вся засыпана. Паники вообще не было, просто спокойно люди начали обсуждать, что случилось. Никто не кричал, не орал, не бегал. Татьяна Тарасова сидела в начале салона самолета, а я — в самом конце. Мы выходили через заднюю дверь, то есть она выходила самая последняя, — добавил журналист.

По его словам, пассажиры шутили, что трап появится — на нем «можно будет прокатиться». Позже подъехал трактор и начал чистить посадочную полосу, отметил Лесик. Пассажиры вышли из самолета через обычный трап и прошли в автобус под присмотром сотрудников МЧС, добавил он.

Помимо Тарасовой, на борту Superjet находились тренеры Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, спортивный комментатор Александр Гришин и журналисты Первого канала.