«Надо искать дерьмо в себе»: Тарасова осудила Трусову за слова о золоте ОИ Тренер Тарасова заявила, что Трусова должна была чисто откатать программу на ОИ-2022

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Татьяна Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что каждый человек в первую очередь должен искать дерьмо в себе, передает Sport24. Таким образом она отреагировала на слова фигуристки Александры Трусовой о том, что она заслужила золото в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде-2022.

Я считаю, программа Саши сделана на много лет вперед. Она вообще ни с кем не сравнима. Если бы откатала чисто, золото правда было бы ее. А если Саша катается грязно, то нет смысла о чем-то говорить и обижаться. Надо искать дерьмо в себе, а не в других, как говорил мой папа, — сказала Тарасова.

Олимпийские игры в Пекине выиграла Анна Щербакова, Трусова стала второй.

В феврале на Играх-2022 в Пекине Трусова расплакалась после того, как стала второй в женском одиночном турнире. Спортсменка также отказывалась идти на церемонию награждения. Журналисты крупным планом сняли истерику россиянки.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина заявила, что не хочет комментировать «глупости» Трусовой о том, что спортсменка заслужила золото в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде.