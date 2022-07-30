«На дороге я Шумахер»: Загитова о вождении Загитова: никогда не люблю уступать на дороге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала об опыте вождения и сравнила себя с семикратным чемпионом мира Михаэлем Шумахером. Она заявила, что не любит уступать дорогу, передает «Плеймейкер».

Я вожу машину второй год. Разговариваю с подругами, они часто спрашивают: «Как ты водишь? Это же так страшно». А я спокойно села и поехала. <...> Могу сказать, что я Шумахер с первого же года! — заявила Загитова.

По словам олимпийской чемпионки, вождение имеет много общего со спортом.

Это, знаете, из спорта идет — никогда не люблю уступать. Понимаю, что эта черта всех раздражает, но уж какая есть. Бабушку, дедушку, понятное дело, пропускаю, а так не сильно это люблю, — добавила она.

Алина Загитова является единственной фигуристкой в России, которая обладает всеми мировыми титулами в фигурном катании. Она является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, Европы и России, а также победительницей финала Гран-при. В команду к Тутберидзе она попала в 12 лет, до этого занималась в Ижевске.

Ранее Загитова рассказала о спарринге с двукратным чемпионом ОИ по боксу Олегом Саитовым. Тренировка прошла 25 июня в рамках Дня московского спорта в «Лужниках».