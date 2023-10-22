Аферисты обокрали чемпионку мира по синхронному катанию SHOT: чемпионка мира Шкурдай перевела мошенникам 700 тысяч рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве чемпионка мира по синхронному фигурному катанию Анна Шкурдай стала жертвой мошенников. По данным канала, спортсменка наткнулась в мессенджере на группу, в котором за выполнение заданий в Интернете обещали платить деньги.

SHOT сообщает, что Шкурдай решила попробовать заработать ради развлечения, ей необходимо было бронировать отели для различных туристических агентств со всего мира.

По данным канала, первую гостиницу фигуристка забронировала за 2 тысячи рублей, и ей на банковскую карту вернулись 5 тысяч рублей, так продолжалось еще несколько раз, после чего цены на номера стали намного выше, а за каждое бронирование списывалась комиссия в несколько десятков тысяч рублей, девушка обратилась в «службу поддержки», там ей сказали, что все потраченные деньги вернутся, когда она закончит выполнять все задания.

SHOT сообщает, что Шкурдай поняла, что ее обманули, когда со счета сняли очередную комиссию в 400 тысяч рублей и прислали сообщение о том, что она не уложилась в допустимые сроки выполнения задачи, 25-летняя спортсменка обратилась в правоохранительные органы, в настоящий момент мошенников ищут, общий ущерб составил 700 тысяч рублей.

Анна Шкурдай — трехкратная чемпионка мира по синхронному катанию на коньках, многократная чемпионка России, Всероссийских и международных соревнований под эгидой Международного союза конькобежцев.

Ранее Банк России сообщил, что с 21 октября будет передавать данные о переводах со счетов россиян в МВД. Речь идет об операциях, которые пытаются провести без согласия клиентов. Мера необходима для быстрого расследования мошенничества с денежными переводами.