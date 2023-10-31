Морг на льду: как ледовое шоу на Хеллоуин превратилось в кровавый кошмар

Фото: Bob Daugherty/AP/TASS

Болельщики помнят о чудовищных трагедиях во время футбольных матчей на стадионах «Лужники» или «Хиллсборо», которые унесли жизни десятков фанатов, однако немногие знают о страшном происшествии на шоу фигуристов, которое случилось на Хеллоуин в американском Индианаполисе ровно 60 лет назад. Жертвами взрыва из-за утечки газа во время ледового представления стал 81 человек. Подробнее о трагедии, которая стала самой масштабной в истории мирового фигурного катания, — в материале NEWS.ru.

Во время какого шоу произошла трагедия

Шоу Holiday on Ice («Праздник на льду») было запущено в США в 1943 году и существует до сих пор. С момента основания организаторы вовсю привлекали к театрализованным выступлениям на льду бывших спортсменов с мировым именем. К примеру, в 1950-х в шоу участвовала трехкратная олимпийская чемпионка в одиночном катании норвежка Соня Хени.

В 1960-х Holiday on Ice переживало расцвет: артисты и звездные фигуристы гастролировали по всему миру, а на шоу в Индианаполисе было продано больше четырех тысяч билетов. Несмотря на то что дело было в четверг, а начиналось представление в 20:30 по местному времени, многие зрители пришли в выставочный комплекс «Колизей» семьями. На трибунах в тот вечер было много детей.

Что произошло на стадионе

Представление, как это часто происходит, началось с 15-минутной задержкой. Через два часа, когда шоу уже близилось к финалу, прогремел взрыв. Эпицентром по злой иронии стал вход под номером 13. На трибуне образовалась огромная воронка, начался пожар. Несколько десятков человек погибли в первые секунды, выжившие в панике бросились в разные стороны, жертвами образовавшейся давки стали новые зрители. После этого произошел еще один взрыв гораздо меньшей силы, чем первый.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия. Пожарные, спасатели и медики начали работу в «Колизее» уже спустя десять минут после взрывов. Огромное число людей оказалось под завалами, других нужно было как можно быстрее эвакуировать. Трагедия унесла жизни 81 человека, еще около 400 зрителей получили травмы различной степени тяжести. Спасательные работы длились двое суток, а лед, на котором проходило выступление, временно стал моргом: обнаруженные тела укладывали прямо на него.

Что стало причиной трагедии

Расследование показало, что причиной трагедии стала утечка сжиженного газа, которая произошла у одного из пяти баллонов, находящихся в невентилируемом складском помещении под одной из трибун. При этом еще до взрыва запах газа почувствовал один из сотрудников арены. Он открыл помещение и позвал коллег, которые самостоятельно пытались устранить неисправность.

Фото: Bob Daugherty/AP/TASS

В итоге газ вступил в контакт с нагревательным элементом машины для изготовления попкорна, и произошел первый взрыв, который оказался наиболее смертоносным. Через несколько минут взорвались баллоны, не затронутые первым взрывом. Погибших было бы гораздо меньше, если бы начало шоу не задержали. Многие зрители к моменту взрыва успели бы покинуть стадион.

Уже через несколько месяцев после трагедии обвинения в непредумышленном убийстве были предъявлены трем сотрудникам компании Discount Gas Corporation, поставившей газовые баллоны для сжиженного газа, а также двум работникам «Колизея». Кроме того, к уголовной ответственности хотели привлечь двух сотрудников пожарной охраны, которые должны были следить за тем, что и как хранится в складских помещениях на арене.

Несмотря на огромное количество погибших и широкий общественный резонанс, реальный тюремный срок никто из обвиняемых так и не получил. Суд присяжных признал виновным лишь президента Discount Gas Corporation Эдварда Франгера, однако позже он был оправдан Верховным судом Индианы. Вину остальных фигурантов дела сочли недоказанной.

Страховая фирма, сотрудничавшая с газовой компанией, суммарно выплатила семьям погибших и пострадавшим около $1,1 млн. Еще $3,5 млн им заплатила сама Discount Gas Corporation во внесудебном порядке.

Что случилось с ареной, где произошла трагедия

Несмотря на мощный взрыв и огромное количество жертв, специалисты пришли к выводу, что основная конструкция здания практически не пострадала. Комплекс решили не сносить, и уже через шесть недель отремонтированный «Колизей» принял сельскохозяйственную выставку, а в 1964-м в нем прошло два мероприятия с полным аншлагом.

В сентябре на арене во время турне по Северной Америке выступили легендарные The Beatles, а в ноябре там состоялось очередное шоу Holiday on Ice. Посетителей не смутила трагическая предыстория, и на трибунах собралось еще больше людей, чем годом раньше — около пяти тысяч.

«Колизей» стоит в центре Индианаполиса по сей день. В 2014-м в комплексе провели масштабную реконструкцию, однако его первоначальный облик практически не изменился. В 2002-м там была установлена мемориальная табличка с именами погибших во время взрыва в 1963 году. С момента трагедии на арене провели несколько мероприятий, посвященных памяти жертв.

Что произошло двумя годами ранее

В феврале 1961 года под Брюсселем разбился самолет со сборной США по фигурному катанию, которая направлялась на чемпионат мира в Прагу. В авиакатастрофе никто не выжил, она унесла жизни лучших американских фигуристов, которые в совокупности выиграли почти четыре десятка медалей чемпионата мира, половина из которых — золотые.

Фото: Harvey Eugene Smith/AP/TASS

В знак скорби мировое первенство было отменено впервые в истории, а в США приняли специальный закон. Отныне спортивным командам запрещалось лететь на одном самолете в полном составе. Трагедия спровоцировала всплеск интереса к фигурному катанию в Америке: болельщики стремились поддержать молодых спортсменов, которые пришли на смену погибшим мастерам, а также в целом вид спорта, понесший огромные кадровые потери. Во многом именно поэтому соревнования и всевозможные шоу собирали внушительную аудиторию. Так случилось и в 1963-м в Индианаполисе.

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