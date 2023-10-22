Туктамышева объяснила желание взять паузу в карьере Фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о паузе в карьере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елизавета Туктамышева

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сообщила в Telegram-канале о паузе в профессиональной карьере. Спортсменка поделилась, что планирует заняться личными проектами, развитием, а также отдыхать и проводить больше времени с близкими.

Последние два года были сложными, я старалась не жалеть себя, соревноваться, выступать, не унывать, но сейчас прислушалась к себе и поняла, что мне нужен перерыв. Беру паузу, чтобы заниматься собой: проводить больше времени с близкими, развиваться, высыпаться, отдыхать, заниматься психологией, благотворительностью и другими личными проектами, — написала фигуристка.

Туктамышева добавила, что продолжит выступать в шоу Евгения Плющенко «Русские сезоны», а зимой ее можно будет увидеть на чемпионате России по прыжкам.

Спортсменке 26 лет, она является серебряным призером чемпионата мира 2021 года, бронзовым призером чемпионата Европы 2013 года, победительницей финала серии Гран-при сезона-2014/15. На счету Елизаветы золото (2021), серебро (2015) и бронза (2019) командных чемпионатов мира.

Ранее сообщалось, что РУСАДА усилило контроль за Туктамышевой и трижды в 2023 году проверило фигуристку на допинг. Спортсменка сдавала соответствующие анализы в январе, апреле и в период с августа по сентябрь этого года. Всего с начала 2023 года организация искала запрещенные препараты у 63 фигуристов, самой тестируемой спортсменкой стала Аделия Петросян, у нее пробы брали четыре раза.