«Мне лишь бы хвостом вертеть»: Косторная ответила на критику Железнякову Фигуристка Косторная: мне лишь бы хвостом вертеть

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная / Фото Dmitry Golubovich/Global Look Press

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алёна Косторная ответила на критику хореографу группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову. Ранее специалист отметил, что фигуристка не работала, а только вертела хвостом.

В одной из социальных сетей чемпионка Европы выложила фотографию с тренировки в ЦСКА. Подписчик отставил под постом комментарий: «Тебе лишь бы выпить».

Не, мне лишь бы хвостом вертеть, вжух, вжух! — ответила Косторная.

Алёна Косторная является чемпионкой Европы и победительницей финала Гран-при в одиночном катании. В марте 2022 года фигуристка перешла из группы Тутберидзе в ЦСКА к Елене Буяновой.

Ранее Косторная заявила, что не воспринимает мужчин в качестве тренеров. Она призналась, что для неё мужчины не являются авторитетными специалистами в фигурном катании.