«Мне говорили: «Ищи говно в себе»: Ягудин об обвинениях Нугумановой Фигурист Ягудин считает, что спортсмены в первую очередь должны искать проблемы в себе

Алексей Ягудин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Елизаветы Нугумановой о том, что она получала оскорбительные комментарии от тренеров. Ранее фигуристка заявила, что её упрекали в лишнем весе.

Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации, — цитирует Ягудина «РБК Спорт».

Елизавета Нугуманова тренируется под руководством Евгения Рукавицына.

Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что считает замечания о лишнем весе в сторону фигуристок абсолютно нормальным и обоснованным явлением, так как спортсменки выполняют травмоопасные элементы.