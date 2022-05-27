Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал слова Елизаветы Нугумановой о том, что она получала оскорбительные комментарии от тренеров. Ранее фигуристка заявила, что её упрекали в лишнем весе.
Татьяна Анатольевна Тарасова как-то говорила: «Ищи говно в себе». Полностью согласен с ее словами в этой ситуации, — цитирует Ягудина «РБК Спорт».
Елизавета Нугуманова тренируется под руководством Евгения Рукавицына.
Ранее заслуженный тренер России Татьяна Тарасова заявила, что считает замечания о лишнем весе в сторону фигуристок абсолютно нормальным и обоснованным явлением, так как спортсменки выполняют травмоопасные элементы.