Миллионы Валиевой: сколько заработают фигуристы в новом сезоне 13 октября в Уфе стартовал первый Гран-при

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сезон в российском фигурном катании, которое по-прежнему остается под санкциями Международного союза конькобежцев (ISU), стартовал 13 октября в Уфе. NEWS.ru узнал, сколько заработают спортсмены за участие в соревнованиях, кто и в каких городах выйдет на лед.

Где пройдут соревнования по фигурному катанию

В этом году Федерация фигурного катания России (ФФККР) включила в географию соревнований новые города. Так, например, вместо Перми, Сочи и Москвы Гран-при пройдет в Уфе, Омске и Красноярске. С 15 по 18 февраля фигуристы выдут на лед на спартакиаде, которая состоится в Магнитогорске.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева

Сколько заработают фигуристы в этом сезоне

В прошлом сезоне ФФККР выделила солидный призовой фонд на внутрироссийские старты — более 100 млн рублей. Ссылаясь на слова генерального директора организации Александра Когана, издание Sport.24 сообщило, что они получили деньги от спонсоров. Первый канал, как и прежде, будет показывать все соревнования по фигурному катанию.

Как признался Коган ТАСС, в этом сезоне «призовые остались на том же уровне». В 2022 году ФФККР анонсировала следующие суммы на своем официальном сайте: за победу в серии Гран-при спортсмен получал 1 млн рублей, за второе место — 750 тысяч, за третье — 500 тысяч. Чемпиону России полагалось 2,5 млн, серебряному призеру — 1,5 млн, бронзовому — 1 млн.

Призовой фонд чемпионата России по прыжкам составил 10 млн рублей, командного турнира на Кубок Первого канала — 20 млн, открытого турнира по шоу-программам — 10 млн. Бонусом были предусмотрены призовые за попадание в топ-3 российского рейтинга по итогам сезона: 5 млн за первое место, 2,5 млн — за второе, 1 млн — за третье.

Кто стал самым богатым фигуристом в прошлом году

Не учитывая заработок на ледовых шоу, больше всех по итогам соревновательного сезона-2022/23 заработала Камила Валиева. Согласно данным Metaratings, фигуристка Этери Тутберидзе заработала 9,9 млн призовых. Валиева не стала чемпионкой России и победительницей финала Гран-при в прошлом году, но получила 5 млн рублей за победу в рейтинге, 3,2 млн за результаты на этапах Гран-при и увезла с чемпионата по прыжкам 1,375 млн.

Второе место в рейтинге занял одиночник Петр Гуменник с доходом в размере 9,74 млн. В топ-5 также вошли Софья Акатьева (7,3 млн рублей), Евгений Семененко (6,8 млн) и пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (11,5 млн — по 5,75 млн на спортсмена).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Кто примет участие в соревнованиях сезона-2023/24

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова не попали в список кандидатов в национальную команду России по фигурному катанию в сезоне-2023/24. Обе фигуристки, вероятно, пропустят соревнования в этом году.

Нет в списках участников сезона-2023/24 и серебряных призеров Пекина-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Фигуристы не готовились к сезону и решили сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

В этом сезоне на лед вернулись титулованные российские танцоры Александра Степанова и Иван Букин — фигуристка вышла из декрета. В новом амплуа выступит чемпионка Европы-2020 в одиночном разряде Алена Косторная. Вместе с супругом Георгием Куницей она дебютирует в соревнованиях спортивных пар.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Алена Косторная и Георгий Куница

В каком составе фигуристы выступят на разных Гран-при

ФФККР приняла решение в этом сезоне отправлять танцоров и парников не на все этапы. Пары пропустят этапы в Уфе и Самаре, танцоры — в Омске и Казани. Спортсмены из одиночного фигурного катания будут выступать в разных городах. Чемпионка России — 2023 Софья Акатьева сможет встретиться с конкурентками Камилой Валиевой и Аделией Петросян только в финале в Магнитогорске.

1-й этап. Женщины. Уфа, 13–16 октября

Женщины:

Анастасия Зинина, Аделия Петросян.

Танцы на льду:

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Александра Прокопец — Александр Васькович, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин.

Мужчины:

Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

2-й этап. Омск, 20–23 октября

Женщины:

Софья Акатьева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Ксения Синицына.

Мужчины:

Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев, Григорий Федоров.

Парное катание:

Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Алена Косторная — Георгий Куница, Мария Дыбкова — Алексей Хвалько, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Софья Акатьева

3-й этап. Красноярск, 27–30 октября

Женщины:

Аделия Петросян, Дарья Садкова, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

Мужчины:

Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Петр Гуменник, Илья Яблоков.

Парное катание:

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Карина Акопова — Никита Рахманин, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Таисия Собинина — Денис Ходыкин.

Танцы на льду:

Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Аннабель Морозова — Игорь Еременко, Александра Степанова — Иван Букин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

4-й этап. Казань, 10–13 ноября

Женщины:

Камила Валиева, Алина Горбачева, Вероника Жилина, Анастасия Зинина, Софья Муравьева.

Мужчины:

Макар Игнатов, Глеб Лутфуллин, Евгений Семененко, Григорий Федоров.

Парное катание:

Карина Акопова — Никита Рахманин, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Таисия Собинина — Денис Ходыкин, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марк Кондратюк

5-й этап. Самара, 17–20 ноября

Женщины:

Софья Акатьева, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Майя Хромых.

Мужчины:

Петр Гуменник, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Илья Яблоков.

Танцы на льду:

Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

6-й этап. Москва, 24–27 ноября

Женщины:

Камила Валиева, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Вероника Яметова.

Мужчины:

Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Марк Кондратюк, Артем Ковалев.

Танцы на льду:

Аннабель Морозова — Игорь Еременко, Александра Прокопец — Александр Васькович, Александра Степанова — Иван Букин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд.

Парное катание:

Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Дарья Бояринцева — Роман Плешков, Мария Дыбкова — Алексей Хвалько, Алена Косторная — Георгий Куница, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук.

Читайте также:

Названа причина продления санкций против российских спортсменов

Все нервы истрепали": Тарасова о допинговом скандале с Валиевой

МОК призвал найти быстрое решение по делу Валиевой

Начался суд над Валиевой: в чем ее обвиняют, отберут ли золото Олимпиады?